Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 22 May 2026 (19:22 IST)

జీఎస్టీ శాఖలో సీనియర్ ఉద్యోగి... చేసేది పనికి మాలిన పనులు.. 16 ఏళ్ల బాలికపై పదే పదే అత్యాచారం

తిరుపతిలోని జీఎస్టీ శాఖలో సీనియర్ సహాయకుడిగా పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తి, 16 ఏళ్ల బాలికపై పదేపదే లైంగిక దాడికి పాల్పడటంతో పాటు, ఆమెను బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తూ బెదిరించినందుకు గాను అరెస్టు అయ్యాడు. నిందితుడు రామ్మూర్తి (51), బాధితురాలి మేనమామ అవుతాడు.
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. రామ్మూర్తి తిరుపతిలోని తన నివాసంలోనూ, ఇతర ప్రదేశాలలోనూ ఆ బాలిక ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఆమెపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. బాధితురాలితో ఫోన్, షేర్ చాట్ ద్వారా పంచుకున్న వ్యక్తిగత ఫోటోలు, చాట్ సందేశాలను అతను తన వద్ద భద్రపరుచుకున్నాడు. 
 
తాను పిలిచినప్పుడు రాకపోతే ఆ సమాచారాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తానని హెచ్చరిస్తూ, వాటిని అడ్డుపెట్టుకుని ఆమెను బెదిరించేవాడు. అంతేకాకుండా, తనపై జరిగిన లైంగిక దాడుల గురించి ఎవరికైనా చెబితే, ఆమె తల్లిదండ్రులను చంపేస్తానని కూడా అతను బెదిరించాడు.
 
బాధితురాలి తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయం తెలియడంతో, వారు తెలంగాణలోని జగద్గిరిగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. అక్కడి అధికారులు జీరో ఎఫ్‌ఐఆర్ నమోదు చేసి, ఈ కేసుపై అధికార పరిధి కలిగిన తిరుపతి తూర్పు పోలీస్ స్టేషన్‌కు దీనిని బదిలీ చేశారు. అక్కడ అతనిపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.  
 
దర్యాప్తులో భాగంగా, రైల్వే కోడూరులో డిప్యూటీ తహసీల్దార్‌గా పనిచేస్తున్న బాధితురాలి మేనత్త మనస, రామ్మూర్తి చట్టపరమైన చర్యల నుండి తప్పించుకోవడానికి సహాయపడటానికి ప్రయత్నించినట్లు కూడా పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులు ఇద్దరినీ గురువారం అరెస్టు చేసి న్యాయస్థానం ఎదుట హాజరుపరచగా, న్యాయస్థానం వారిని జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌కు పంపింది. 
