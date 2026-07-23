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  4. Gudivada: YSRCP Kodali Nani Aide's Birthday Party Raided, Liquor Seized
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 23 July 2026 (14:58 IST)

Gudivada: కొడాలి నాని సహాయకుడి బర్త్‌డే పార్టీపై దాడి, మద్యం స్వాధీనం

Gudivada
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 23 Jul 2026 (14:58 IST)
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Gudivada
మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని సన్నిహితుడు, వైకాపా యువజన నాయకుడు మెరుగుమాల కాళీ కోసం ఏర్పాటు చేసినట్లుగా చెబుతున్న పుట్టినరోజు వేడుకలపై బుధవారం రాత్రి గుడివాడ వన్-టౌన్ పోలీసులు, ఎక్సైజ్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించి, అక్కడి నుంచి మద్యం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
 
గుడివాడలోని టీచర్స్ కాలనీలో ఉన్న ఒక భవనం పై అంతస్తులో జరిగిన ఈ పార్టీకి సుమారు 100 మంది హాజరయ్యారు. వీరు కొడాలి నాని ఫోటోను చేతబూని ఆయనకు మద్దతుగా నినాదాలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ పార్టీలో వైకాపా కార్యకర్తలు, కొందరు రౌడీషీటర్లు కూడా ఉన్నారని పోలీసులు తెలిపారు.
 
అర్ధరాత్రి వేళ జరిగిన హడావిడితో ఇబ్బంది పడిన స్థానికులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని, ఆ కార్యక్రమం జరుగుతున్న ప్రదేశంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. అక్కడ విదేశీ మద్యం సహా భారీ మొత్తంలో మద్యం సీసాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అవసరమైన ఎక్సైజ్ అనుమతి లేకుండానే ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించినట్లు తేలడంతో, ఎక్సైజ్ అధికారులు ఆ మద్యం సీసాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 
 
ఎక్సైజ్ నిబంధనల ఉల్లంఘనపై కేసు నమోదు చేసి, తదుపరి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మెరుగుమాల కాళీపై ఇప్పటికే రౌడీ షీట్ నమోదై ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. 2022లో ఇక్కడి టీడీపీ కార్యాలయంపై తన అనుచరులతో కలిసి దాడి చేసిన ఘటనలో అతన్ని గతంలో అరెస్టు చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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