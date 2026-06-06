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Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 6 June 2026 (09:43 IST)

మహిళకు పవన్ 'ఓజీ' సినిమా చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ

patient watch og movie
BY: ఠాగూర్
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (09:43 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (09:43 IST)
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పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఓజీ సినిమాను ఓ మహిళా రోగికి చూపిస్తూ వైద్యులు బ్రెయిన్ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేసారు. గుంటూరు జిల్లా చేబ్రోలు మండలం, వడ్డమూడి డీవీసీ వైద్యకాలేజీ వైద్యులు ఈ ఆపరేషన్‌ను పూర్తి చేశారు. 
 
వైద్య బృందం వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. ప్రకాశం జిల్లా దర్శికి చెందిన గనిపిశెట్టి రాఘవులు, కోటేశ్వరమ్మ కిచిడీ సెంటర్‌ పెట్టుకుని జీవనం సాగిస్తున్నారు. కొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్న కోటేశ్వరమ్మ ఇటీవల మూర్ఛతో కింద పడ్డారు. కుటుంబసభ్యులు వెంటనే వడ్లమూడి డీవీసీ వైద్యశాలకు తీసుకొచ్చారు. న్యూరోసర్జన్‌ పద్మనాభుని అరుణ్‌కుమార్‌ ఆధ్వర్యంలో ఆమెకు ఎంఆర్‌ఐ తదితర వైద్య పరీక్షలు చేసి మెదడులో గడ్డ ఉందని, దానిని తొలగించాలని తెలిపారు. 
 
మత్తు ఇవ్వకుండా మెలకువగా ఉన్నప్పుడే శస్త్రచికిత్స చేయాల్సి ఉండగా.. ఆమెకు ఇష్టమైన నటుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌ నటించిన 'ఓజీ' చిత్రాన్ని చూపించారు. న్యూరోసర్జన్‌ పద్మనాభుని అరుణ్‌కుమార్, అనస్థీషియా రాజశేఖర్‌ బృందం ఆధ్వర్యంలో విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేసి మెదడులో ఉన్న గడ్డను తొలగించారు. వైద్యులను వైద్యశాల ఛైర్మన్‌ ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్, ఎండీ ధూళిపాళ్ల జ్యోతిర్మయి, మెడికల్‌ డైరెక్టర్‌ సీహెచ్‌ శ్రీనివాస్, సీవోవో కరణం నవీన్‌ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. 
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ఠాగూర్

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