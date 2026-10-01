ఎలుకలు మందు తిని గ్రామ చెరువులో దూకి ప్రేమ జంట ఆత్మహత్య
ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా కాకుమాను మండలంలోని కోనంలో ఓ ప్రేమ జంట ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఎలుకలు మందు ఆరగించిన ఆ ప్రేమ జంట గ్రామ చెరువులో దూకి ప్రాణాలు తీసుకుంది. ప్రేమికురాలు పదో తరగతి చదువుతుండగా, ప్రియుడు ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశాడు.
15 యేళ్ల మృతురాలైన బాలిక గుంటూరు జిల్లా కాకుమాను మండల కేంద్రంలో తన తాత, నానమ్మలతో కలిసి ఉంటూ, స్థానికంగా ఉండే పాఠశాలలో పదో తరగతి విద్యాభ్యాసం చేస్తోంది. ఆ బాలిక చదువుతున్న స్కూల్ బస్సుకు డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్న శంభశివరాజుకు విఘ్నేష్ (22) అనే కుమారుడు ఉన్నాడు. విఘ్నేష్ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసి నిరుద్యోగిగా ఉన్నాడు.
ఈ క్రమంలో, తండ్రితో పాటు తరచుగా పాఠశాలకు వెళ్లే విఘ్నేష్కు ఆ అమ్మాయి పరిచయమై ప్రేమలో పడ్డాడు. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ ప్రేమ జంట మంగళవారం ఉదయం హఠాత్తుగా ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి, బుధవారం ఉదయం ఎలుకల మందు తిని కోనంకి గ్రామ చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు.. సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.