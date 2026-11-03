గుంటూరు మేయర్ పీఠంపై నటుడు జగపతిబాబు సోదరి - కుప్పంలో వైకాపాకు సున్నా
గుంటూరు నగర మేయర్ పీఠాన్ని టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. తాజాగా జరిగిన ఎన్నికల్లో టీడీపీ కూటమి తరపున తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థిగా కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ పోటీ చేశారు. మంగళవారం జరిగిన ఓట్ల లెక్కింపులో ఆమె ఘన విజయం సాధించారు. గుంటూరు కార్పొరేషన్లో మొత్తం 73 వార్డులు ఉండగా, వీటిలో అత్యధికంగా టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీలు గెలుచుకున్నాయి. మేయర్ అభ్యర్థిగా లక్ష్మీ అపర్ణ విజయం సాధించారు. దీంతో టీడీపీ శ్రేణులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి.
కాగా, మేయర్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న తన సోదరి లక్ష్మీ అపర్ణను గెలిపించాలని సినీ నటుడు జగపతిబాబు సైతం ఓ వీడియో ద్వారా ఓటర్లకు విజ్ఞప్తి చేసిన విషయం తెల్సిందే. అలాగే, చిత్తూరు, తిరుపతి కార్పొరేషన్లలో టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థులు కఠారి హేమలత, మన్నె శ్రీనివాస ప్రసాద్ గెలుపొందారు. అలాగే, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సాగుతున్న పురపోరు ఓట్ల లెక్కింపులో కూటమి జైత్రయాత్ర కొనసాగుతోంది.
అలాగే, చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీలో టీడీపీ అభ్యర్థులు అఖండ విజయం సాధించారు. మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మొత్తం 32 వార్డులు ఉండగా, వాటన్నింటినీ టీడీపీ కైవసం చేసుకుంది. ఈ ఎన్నికల్లో వైకాపాకు ఒక్కటంటే ఒక్క సీటు కూడా దక్కలేదు. కనీసం ఖాతాకూడా తెరవలేకపోయింది. దీంతో కుప్పంలోని ఆ పార్టీ శ్రేణులు తీవ్ర నిరాశలో కూరుకునిపోయారు. కుప్పంలో టీడీపీ సాధించిన ఘనవిజయంతో పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. ఫలితాలు వెలువడిన వెంటనే పలుచోట్ల బాణాసంచా కాల్చి, మిఠాయిలు పంచుకుని తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.