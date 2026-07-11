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Guntur, భార్యను కాపురానికి పంపడంలేదని అత్తమామలను కారుతో గుద్దిన అల్లుడు, వీడియో
Guntur, గుంటూరులో ఓ అల్లుడు దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. తన భార్యను కాపురానికి పంపడంలేదని అత్తమామలను కారుతో ఢీకొట్టి హత్య చేసే ప్రయత్నం చేసాడు. అంతకుముందు మంగళగిరిలో వారిని హత్య చేయించేందుకు సుపారీ గ్యాంగుతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. కానీ అది కాస్తా బెడిసికొట్టడంతో ఇక లాభం లేదనుకుని అతడే కారుతో రోడ్డుపై వెళుతున్న అత్తామామలను గుద్దేశాడు. తీవ్ర గాయాలైన వారికి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
అత్తమామలను కారుతో గుద్దిన అల్లుడు— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) July 11, 2026
భార్యను కాపురానికి పంపడం లేదని గుంటూరుకు చెందిన రాజబాబు అనే అల్లుడు అత్తమామలపై కారుతో దాడికి తెగబడ్డాడు. మంగళగిరి వద్ద మొదట సుపారీ గ్యాంగ్తో హత్య చేయించాలనుకుని, కుదరకపోవడంతో తానే నేరుగా కారుతో ఢీకొట్టాడు. గాయపడిన దంపతులు ఆసుపత్రిలో చికిత్స… pic.twitter.com/NtshZ9HBXm
భర్తపై యాసిడ్ దాడి చేసిన భార్య
భార్యాభర్తల గొడవలు పలు నేరాలకు కారణమవుతున్నాయి. తాజాగా డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, ముమ్మిడివరం మండలం థానేలంక గ్రామంలో భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవలో, భార్య తన భర్తపై యాసిడ్ పోయడంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బాధితుడిని పులపకూరి అర్జున్ కుమార్గా గుర్తించారు. అతన్ని చికిత్స కోసం అమలాపురంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. అర్జున్ కుమార్ భార్య దుర్గా భవాని ఒక ఆసుపత్రిలో కాంట్రాక్ట్ నర్సుగా పనిచేస్తున్నారు. దుర్గా భవానికి శాశ్వత ఉద్యోగం వచ్చేలా చేస్తామని చెప్పి, అర్జున్ కుమార్ బంధువులు ఆమె నుండి డబ్బు తీసుకున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అయితే, ఆ హామీ నెరవేరకపోవడంతో దంపతుల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరిగేవి.
ఇలాంటి ఒక గొడవ సమయంలో, దుర్గా భవాని అర్జున్ కుమార్పై యాసిడ్ పోయడంతో అతను తీవ్ర గాయాలపాలయ్యాడు. వెంటనే అతన్ని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, కేసు నమోదు చేసి, ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
అఖిల్ హిట్టు కొట్టాడు అని అందరూ అంటుంటే ఆనందంగా ఉంది
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ సమర్పణలో మనం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్పి, సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మించిన చిత్రం ‘లెనిన్’. భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయిక. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీ జూలై 10న గ్రాండ్గా విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ టాక్తో సక్సెస్ ఫుల్గా దూసుకుపోతోంది. ఈ క్రమంలో శనివారం చిత్ర యూనిట్ విజయోత్సవ వేడుకను నిర్వహించింది.
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ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ యామినీ ఈఆర్ ను హీరోయిన్ గా పరిచయం చేస్తూ టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రతన్ రిషి హీరోయిన్ సెంట్రిక్ కథతో "క్వీన్" మూవీని రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వన్ సర్కిల్ ఫిలింస్ బ్యానర్ నిర్మిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో కాళకేయ ప్రభాకర్, అజయ్ ఘోష్ విలన్స్ గా నటిస్తున్నారు. డైలాగ్ కింగ్ సాయికుమార్ హీరోయిన్ తండ్రి పాత్రను పోషిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ అనౌన్స్ మెంట్ చేశారు మేకర్స్.
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Shivaji: నాగార్జున ఇచ్చిన పారితోషికంతో భూమి కొనుగోలు చేశా : శివాజీ
'లెనిన్' బ్లాక్బస్టర్ వేడుకలో నటుడు శివాజీ భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. ఈ సినిమా తన హృదయానికి ఎంతో దగ్గరైన చిత్రమని, మూడు తరాల అక్కినేని కుటుంబంతో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రావడం తన అదృష్టమని అన్నారు. దర్శకులు, నటీనటులకు అవకాశాలు ఇచ్చిన నాగార్జున తనయుడు అఖిల్ విజయవంతం కావాలనే తపనను తాను దగ్గర నుంచి చూశానని చెప్పారు. సినిమా కోసం అఖిల్ దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు ఎంతో కష్టపడ్డారని, నటనతో పాటు నిర్మాణం, ఎడిటింగ్, సంగీతం వంటి ప్రతి అంశంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారని కొనియాడారు. ఈ విజయం అఖిల్ పూర్తిగా అర్హించిన విజయమని అన్నారు.
Vinayaka: వెంకట్రామయ్య గారి తాలుకా లోని మూడో పాటను విడుదల చేసిన వి.వి. వినాయక్
కుటుంబ బంధాలు, మానవ సంబంధాల విలువలను హృద్యంగా ఆవిష్కరిస్తూ రూపొందుతున్న వెంకట్రామయ్య గారి తాలుకా ఈ చిత్రం ఈనెల 17 న ప్రేక్షకుల ముందుకి రానుంది. ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఈ చిత్రం నుంచి మూడో గీతం ఆడుకున్న దిక్కడే లిరికల్ సాంగ్ను స్టార్ దర్శకుడు వి.వి. వినాయక్ విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా చిత్ర బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, సినిమా మంచి విజయాన్ని సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.