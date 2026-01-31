హరిప్రసాద్ రెడ్డి అందుకే వచ్చారు, 5 ఏళ్ల క్రితమే విడాకులకు అప్లై చేసా: సర్పంచ్ గణపతి భార్య వీడియో

గణపతి రెడ్డి ఆర్జించిన ఆస్తి ఏమీ లేదు. వాళ్ల నాన్నగారు సంపాదించిన ఆస్తిలో, అంటే తాతగారి ఆస్తిని తమ కుమార్తెలకు ఇచ్చి న్యాయం చేయమని అఢుగుతున్నాను. దీనికోసం హరిప్రసాద్ రెడ్డి మధ్యవర్తిత్వం కోసం పిలిచాము. ఆయన మాకు సాయం చేసేందుకు వచ్చినందుకు ఆయనపైన లేనిపోని అబాంఢాలు వేస్తున్నారు. నాపైన ఏవో రాసి నా బ్రతుకు బజారుకీడుస్తున్నారు. దయచేసి ఇవన్నీ ఆపేయండి. రాజకీయం చేయవద్దు. నా సమస్యపై నేను పోరాటం చేస్తున్నాను. నాపైన అతడు ఎలా దాడి చేసాడో చూస్తే మీరు అలా మాట్లాడరు అంటూ వీడియోను షేర్ చేసింది గణపతి భార్య.
మా కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు పెద్దమనిషిగానే హరిప్రసాద్ రెడ్డి మాకు… pic.twitter.com/HoLdIPb48X