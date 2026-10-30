కోత కాలంలో రైతుల కష్టాలు: అర్నాబ్తో 5.36 లక్షల ఎకరాల్లో వరి పంటకు నష్టం
అర్నాబ్ తుపాను గోదావరి జిల్లాల్లోని వరి పంట పొలాలను నాశనం చేసింది. దీనివల్ల వేలాది మంది రైతులు తీవ్ర సంక్షోభంలో చిక్కుకోవడమే కాకుండా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా భారీ దెబ్బ తగిలింది. కాకినాడ, కోనసీమ, ఏలూరు, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో సుమారు 5.36 లక్షల ఎకరాలకు పైగా విస్తీర్ణంలో ఉన్న వరి పంట నేలకొరిగింది. పొలాల్లో నిలిచిన నీరు మరో ఒకటి రెండు రోజులు అలాగే ఉంటే, మొత్తం పంట పూర్తిగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో మరో మూడు నుంచి ఐదు రోజుల్లో, పశ్చిమ గోదావరి మరియు ఇతర జిల్లాల్లో మరో పది రోజుల్లో వరి కోత చేపట్టేందుకు రైతులు సిద్ధమవుతుండగా, ఈ తుపాను వారి ఆశలను అడియాశలు చేసింది.
పంటను కాపాడలేక వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు నిస్సహాయత వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో కేవలం 15 నుండి 20 శాతం పంటను మాత్రమే రక్షించుకునే అవకాశం ఉందని, దీనివల్ల 2.80 లక్షల మందికి పైగా రైతులు నష్టపోతారని వారు పేర్కొంటున్నారు.
యల్ల రాంబాబు, వై. లోవ ప్రసాద్ అనే రైతులు ఏడు ఎకరాల భూమిని కౌలుకు తీసుకుని, ఎకరాకు 35,000 రూపాయల పెట్టుబడితో వరిని సాగు చేశారు. ఎకరాకు 34 నుండి 38 బస్తాల దిగుబడిని ఆశిస్తూ, గత పది రోజులుగా వారు పంట కోత కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. తాము నష్టాలను పూడ్చుకోలేము, అప్పులు తీర్చలేమని వారు కన్నీరు పెట్టుకుంటూ అన్నారు.
ఇంకా బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉత్పాదక రాయితీ లేదా పంటల బీమా అందిస్తే, అది కౌలు రైతులకు కాకుండా, సాధారణ రైతులకే వెళ్తుందని వారు పేర్కొన్నారు. తూర్పు గోదావరి వ్యవసాయ శాఖ సంయుక్త సంచాలకులు బి. వెంకటేశ్వరరావు, డీఏఏటీ సెంటర్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాసరావు, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఇద్దరు ప్రొఫెసర్లు గురువారం అనపర్తి, బిక్కవోలు తదితర ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు. ముందుగా వర్షపు నీటిని పూర్తిగా తీసివేసి, ఆ తర్వాతే ఉప్పునీళ్లు చల్లాలని శ్రీనివాసరావు రైతులకు సూచించారు.
కానీ, ఉప్పునీళ్లు చల్లితే వరి ధాన్యం నేలరాలిపోతుందని చెబుతూ రైతులు అందుకు నిరాకరించారు. రైతులు ప్రత్యామ్నాయ రకాలను ఎంచుకుని నష్టభయాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులలో వరి సాగు ఎంత బలహీనంగా ఉంటుందో ఈ తుఫాను బయటపెట్టింది.
గోదావరి ప్రాంతంలో విస్తృతంగా సాగు చేసే స్వర్ణగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఎం.టి.యు 7029 రకం వరి, బలమైన గాలులు మరియు భారీ వర్షాల కారణంగా నేలవాలయ్యే ప్రమాదానికి గురవుతుంది. పంట కుప్పకూలింది. వరి నేలకొరగడాన్ని ఎక్కువగా తట్టుకోగలదని భావించి శాస్త్రవేత్తలు MTU 1318 రకాన్ని కనుగొన్నారు. రైతులు నేలకొరగడాన్ని తట్టుకోగల సంపద్ స్వర్ణ రకాన్ని కూడా సాగు చేస్తున్నారు.
కానీ, ఇప్పుడు ఈ రెండు రకాల పంటలు పొలాల్లోనే కుప్పకూలి, రైతుల ఆశలను నీరుగార్చాయి. గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తే ఏ రకం వరి కూడా తట్టుకోలేదని జాయింట్ డైరెక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు అన్నారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి మరింత దారుణంగా, గాలి వేగం గంటకు 90 కిలోమీటర్లకు పైగా ఉండటంతో పంట ప్రాణాపాయంగా పరిణమించింది.
పశ్చిమ గోదావరి వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ జి. సునీత మాట్లాడుతూ, పంట నీట మునిగి ఉండటంతో మూడు రోజుల్లోనే పాడైపోయే అవకాశం ఉందని అన్నారు. 1.19 లక్షల ఎకరాల్లో వరి పంట పొలాల్లోనే కుప్పకూలిందని, పొలాల నుంచి నీరు తగ్గిన తర్వాత పంట లెక్కింపు ప్రారంభిస్తామని ఆమె తెలిపారు.