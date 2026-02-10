అలాంటి అపవిత్రమైన తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం మనం తిన్నామా?: దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన
తిరుమల తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి లడ్డూ కల్తీ చేసి స్వామి వారికి నైవేద్యం పెట్టడం ఎంత అపచారం అంటూ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... స్వామివారి కోట్లాదిమంది భక్తులు తాము ప్రసాదంగా తీసుకున్న లడ్డూ జంతుకొవ్వుతో అపవిత్రమైనదా అంటూ మానసిక క్షోభ అనుభవిస్తున్నారు. ఈ లడ్డూపై ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఆయన కుమారుడు నారా లోకేష్ ఇద్దరూ లడ్డూలో జంతు కొవ్వు కలిసిందని అంటున్నారు. ఇది సిట్ రిపోర్టులో వుందని అంటున్నారు.
మరోవైపు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ గారేమో... లడ్డూలో జంతుకొవ్వు కలిసిందేమోనన్న అనుమానాలున్నాయని అంటున్నారు. వాళ్ల మాటల్లోనే తేడా వుంది. ఇక ప్రతిపక్ష పార్టీయేమో లడ్డూలో జంతుకొవ్వు కలవలేదని చెబుతోంది. సీబీఐ రిపోర్టులో తేలిందేమిటంటే... అసలు లడ్డూ తయారీలో నెయ్యినే వాడలేదనీ, అదంతా సింథటిక్ ఘీ అని చెబుతోంది. అంటే... లడ్డూలో అసలు నెయ్యే లేదు. కోటానుకోట్లమంది భక్తులతో విలసిల్లే కలియుగదైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి ఎంతో ఇష్టమైన లడ్డూ ప్రసాదాన్ని ఇలా నెయ్యి లేకుండా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందని ఎంతో బాధ కలుగుతోంది. అసలు ఇలాంటి నెయ్యితో లడ్డూలను ఎందుకు తయారుచేయాల్సి వచ్చింది అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు దువ్వాడ శ్రీనివాస్.