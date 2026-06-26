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  4. He is a suspicious character; he murdered my daughter with a calculated plan: Radha Gayatri-s father allegations
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Friday, 26 June 2026 (17:47 IST)

అతడు ఓ అనుమానపు పురుగు, పక్కా ప్రణాళికతోనే నా కుమార్తెను హత్య చేసాడు: రాధాగాయత్రి తండ్రి

Techie Radha Gayatri dies in Mussoorie
BY: ఐవీఆర్
Publish: Fri, 26 Jun 2026 (17:47 IST) Updated: Fri, 26 Jun 2026 (17:51 IST)
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రాధాగాయత్రి అనుమానస్పద మృతి కేసుపై ఆమె తండ్రి సుధాకర్ తమ అల్లుడు శ్రీచరణ్ తన కుమార్తెను హత్య చేసి వుంటాడని అనుమానం వ్యక్తం చేసారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ... శ్రీచరణ్ అందరినీ తప్పుదారి పట్టించాడు. నా కుమార్తెను చంపాలనే ముందస్తు ప్రణాళికతోనే ముస్సోరీ తీసుకెళ్లాడు. అక్కడ ఆమెను హత్య చేసాడు. నిద్రపోయి తెల్లారి లేచేసరికల్లా చనిపోయిందని చెప్పాడు.
 
ఉదయం ఆరున్నర గంటలకే చనిపోయిందని, ఆ విషయాన్ని నాకు ఉదయం 8 గంటల తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. అంత గ్యాప్ ఎందుకు తీసుకున్నట్లు? టిక్కెట్లు పంపుతున్నా వచ్చేయమని మాకు చెప్పి ఉత్తరాఖండ్ లోనే ఒక న్యాయవాదితో సంప్రదింపులు ఎందుకు చేసాడు? భార్యపై ప్రేమ వుంటే ఆమె పెద్దకర్మకు ఎందుకు రాలేదు?
 
అసలు మొబైల్ స్విచాఫ్ ఎందుకు చేసాడు? సింహాచలంలో వుండే ఇంటికి ఖాళీ చేసి ఎటు వెళ్లాడు? కనుక అతడే నా కుమార్తెను పథకం ప్రకారం దూరంగా తీసుకెళ్లి హత్య చేసేసాడు. ఈ కేసును పోలీసులు త్వరగా దర్యాప్తు చేయాలి. ఇలాంటి నేరగాడిని సమాజంలో అందరూ చూస్తుండగా ఉరి తీయాలి అంటూ డిమాండ్ చేసారు. 
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