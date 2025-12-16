కారులో బ్రేక్ అనుకుని యాక్సిలేటర్ తొక్కేసాడు, ఒకరు మృతి- ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు
కారు డ్రైవింగ్ అరకొరగా వచ్చినవారు కూడా రోడ్డుపై వాహనాలను నడపడం వల్ల జరిగే ప్రమాదాల్లో ఎంతోమంది మృత్యువాత పడుతున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం కృష్ణాజిల్లా చల్లపల్లి-మచిలీపట్నం రహదారిలో వెళ్తున్న ఓ కారు పోలీసు స్టేషన్ రోడ్డులోకి మలుపు తీసుకుని ఒక్కసారిగా వేగాన్ని అందుకుంది. అలా అదుపుతప్పి రోడ్డుపై వెళ్తున్న నానమ్మ-మనవరాలితో పాటు మరో వ్యక్తిని ఢీకొట్టింది.
ఆ తర్వాత అంతే వేగంతో వెళ్లి పోలీసు స్టేషన్ మండపం వద్ద మరో వ్యక్తిని ఢీకొనడంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వెంటనే పోలీసులు తీవ్రగాయాల పాలైన ముగ్గురిని చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతి చెందిన వ్యక్తి నాగాయలంకకు చెందిన కమలాకర్ రావుగా గుర్తించారు. కాగా కారు నడిపిన వ్యక్తి వైశ్యబజారులో వాటర్ ప్లాంట్ నిర్వహిస్తున్న శ్రీనివాసరావుగా గుర్తించారు. ఇతడికి కారు నడపడం చేతకాకపోవడం వల్ల బ్రేకు వేసేందుకు యాక్సిలేటర్ పైన కాలితో తొక్కడంతో ఈ ఘోరం జరిగినట్లు తేలింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.