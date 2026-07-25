ఎల్ నినో ప్రభావం.. ఏపీలో మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు
ఎల్ నినో ప్రభావంతో దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది. ఈ క్రమంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారింది. ఇంకా శనివారం నుంచి రాబోయే మూడు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ, వాతావరణ శాఖ వెల్లడించాయి.
Rains
నైరుతి రుతుపవనాలు నిలకడగా కొనసాగుతుండటంతో ఆకాశం మేఘావృతమై చల్లని గాలులు వీస్తున్నాయి. వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కృష్ణా, ఏలూరు, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30 నుండి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే ఈదురుగాలులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చు.
ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో అనవసర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని, అలాగే వాతావరణ శాఖ, స్థానిక యంత్రాంగం జారీ చేసే తాజా సూచనలను పాటించాలని ఐఎండీ కోరింది.