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  4. Heavy rain in Andhra, Odisha as Cyclone Arnab nears coast; flights, trains cancelled
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (23:24 IST)

వామ్మో అర్నబ్ తుఫాను.. బుధవారం 2 గంటల నుండి 4 గంటల మధ్య తీరాన్ని... 125-135కి.మీ వేగంతో..? (video)

Cyclone Arnab
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (23:24 IST)
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Cyclone Arnab
అర్నాబ్ తుపాను మంగళవారం అత్యంత తీవ్ర తుఫానుగా బలపడింది. దీని ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒడిశాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి, బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. బుధవారం ఉదయం ఈ తుపాను ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని తాకనుంది. తుపాను తీరానికి దగ్గరవుతున్న నేపథ్యంలో, కనీసం 65 రైళ్లు, 21 విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశారు.
 
భారత వాతావరణ శాఖ ఐఎండీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఈ తుపాను ఊహించిన దానికంటే ముందుగానే, అంటే తెల్లవారుజామున 2 గంటల నుండి 4 గంటల మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. మంగళవారం ఉదయం 11:30 గంటలకు ఈ తుపాను విశాఖపట్నానికి ఆగ్నేయ-దక్షిణ దిశలో సుమారు 170 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తెలిపింది. 
 
ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా పయనించి, ఆపై వాయవ్య దిశకు మళ్లి, బుధవారం ఉదయానికి యానాం సమీపంలో, బాపట్ల, విశాఖపట్నాల మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం తీరాలను దాటే అవకాశం ఉందని అంచనా వేయబడింది.
 
తీవ్రమైన తుఫాను అర్నాబ్ భూ ఉపరితలాన్ని తాకుతోంది. దాని వెలుపలి సుడిగుండం భూభాగంలోకి ప్రవేశించింది. వేగంగా కదులుతున్నందున, ఈ తుఫాను త్వరగా తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉంది. ఇది బుధవారం తెల్లవారుజామున (2-4 గంటల మధ్య) తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని ఐఎమ్‌డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
 
ఈ తుఫాను వల్ల గంటకు 125-135 కిలోమీటర్ల వేగంతో స్థిరమైన గాలులు వీస్తాయని, గరిష్టంగా గంటకు 150 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని అంచనా వేయబడింది. ఈ వ్యవస్థ భూభాగంలోకి ప్రవేశిస్తున్నందున, పశ్చిమ బెంగాల్, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్‌గఢ్, ఉత్తర ప్రదేశ్‌తో సహా పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
 
తుఫాను తీరాన్ని తాకడానికి ముందే, ఆంధ్రప్రదేశ్-ఒడిశా రాష్ట్రాలు దాదాపు 4,000 తుఫాను ఆశ్రయాలను ఏర్పాటు చేశాయి, వేలాది మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి మరియు విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచాయి.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ తరలింపు ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. తుఫాను తీరాన్ని తాకడానికి ముందే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇప్పటివరకు 84,396 మందిని ఆశ్రయాలకు తరలించినట్లు ఏపీఎస్‌డీఎంఏ తెలిపింది. లోతట్టు ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను తరలించాలని, సహాయ సామాగ్రి అందేలా చూడాలని, విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు సిద్ధంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలోని 20 జిల్లాల్లో 2,131 ఆశ్రయ కేంద్రాలను గుర్తించి, 18 జిల్లాల్లోని సుమారు 2.70 కోట్ల మందికి హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 30,000కు పైగా మత్స్య పడవలను భద్రపరిచారు.
 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 1,087 వైద్య బృందాలను మోహరించింది, 8,281 అత్యవసర పడకలను ఏర్పాటు చేసింది. 1,274 అంబులెన్స్‌లను సిద్ధంగా ఉంచింది. ఇది 21,536 పాముకాటు విరుగుడు డోసులను నిల్వ చేసింది. దాదాపు 5,000 మంది గర్భిణీ స్త్రీలను ఆసుపత్రులకు తరలించింది. నీటి ట్యాంకర్లు, జనరేటర్లు, రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయగా, 14,686 రేషన్ షాపులలో రెండు నెలలకు సరిపడా నిత్యావసర వస్తువులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. 35.96 లక్షల మంది రైతులకు కూడా సూచనలు జారీ చేయబడ్డాయి.
 
శ్రీకాకుళంలో భారీ వర్షం కురుస్తుండగా, విశాఖపట్నం, కాకినాడలో బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి. ఉప్పాడ-కాకినాడ మార్గంలో ఒకటి నుంచి రెండు మీటర్ల ఎత్తున అలలు ఎగసిపడటంతో ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్‌డిఆర్‌ఎఫ్), రాష్ట్ర విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎస్‌డిఆర్‌ఎఫ్), నౌకాదళం, కోస్ట్ గార్డ్‌లను కూడా అప్రమత్తం చేశారు. అర్నాబ్ తుఫాను దృష్ట్యా మంగళవారం నుంచి గురువారం వరకు 10 జిల్లాల్లో పాఠశాలలను మూసివేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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