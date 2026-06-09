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  4. Heavy Rain Likely Across AP; Heatwave Conditions to Persist
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 9 June 2026 (14:02 IST)

Heavy Rain Likely Across AP: ఏపీలో ఒకవైపు వర్షాలు.. ఒకవైపు ఎండలు

Rains
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 9 Jun 2026 (14:00 IST) Updated: Tue, 9 Jun 2026 (14:02 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ ఏపీ వాతావరణ పరిస్థితులపై ప్రకటన చేశారు. మంగళవారం నాడు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ ఉరుములతో పాటు గంటకు 40-50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. 
 
పల్నాడు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాల్లో మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఏపీఎస్డీఎంఏ అంచనా వేసింది. అల్లూరి సీతారామరాజు, మార్కాపురం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, మిగిలిన జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
 
వర్ష సూచన ఉన్నప్పటికీ, రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వేడిగాలుల పరిస్థితులు కొనసాగుతాయని భావిస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 42డిగ్రీలు నుంచి 43 డిగ్రీలు మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. 
 
అల్లూరి సీతారామరాజు, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల 40 డిగ్రీలు నుంచి 42డిగ్రీలు వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. 
 
సోమవారం రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులో 41.7 డిగ్రీలు, తూర్పుగోదావరి జిల్లా చిట్యాలలో 41.4 డిగ్రీలు, అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్ రాయవరంలో 41.2 డిగ్రీలు, కృష్ణా జిల్లా పెదపారుపూడిలో 41 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
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సెల్వి

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