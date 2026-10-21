Heavy Rain: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం... అక్టోబర్ 23 వరకు ఏపీ భారీ వర్షాలు
అక్టోబర్ 23 వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ మంగళవారం సూచించింది. ఈ సమయంలో బలమైన గాలులు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో పేర్కొంది.
కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడవచ్చునని ఆ ప్రకటనలో తెలిపింది. వాతావరణ శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానిని ఆనుకుని ఉన్న తమిళనాడు తీర ప్రాంతంపై సముద్ర మట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది.
దీని ప్రభావంతో, రాబోయే 24 గంటల్లో అదే ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. నైరుతి బంగాళాఖాతం మరియు తమిళనాడు తీర ప్రాంతంలోని ఈ ఆవర్తనం నుండి, ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ వరకు సముద్ర మట్టానికి 3.1 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఒక ద్రోణి విస్తరించి ఉంది.
థాయిలాండ్ గల్ఫ్, దానికి ఆనుకుని ఉన్న థాయిలాండ్, మయన్మార్ ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన మరో ఉపరితల ఆవర్తనం నేడు ఉదయం 8:30 గంటల సమయానికి సముద్ర మట్టానికి 4.5 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించి ఉంది.
ఈ వ్యవస్థ బుధవారం ఉదయానికి ఉత్తర అండమాన్ సముద్ర ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది.
ఆ తర్వాత ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ, అక్టోబర్ 23 ప్రాంతంలో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. తదుపరి కాలంలో ఇది వాయవ్య దిశగా పయనిస్తూ మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.