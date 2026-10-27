ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటనున్న అర్నాబ్.. 50-60 కి.మీ వేగంతో గాలులు
అర్నాబ్ తుపాను బుధవారం ఉదయం మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉన్నందున, అక్టోబర్ 28న తూర్పు తెలంగాణలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ 28న ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో 100-120 మి.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో గంటకు 50-60 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీయవచ్చు.
వరంగల్, కరీంనగర్ వంటి ఇతర జిల్లాల్లో సుమారు 30 మి.మీ వరకు మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా, గంటకు 40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్, నిజామాబాద్, మహబూబ్నగర్లతో పాటు సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో 15 మిమీ కంటే తక్కువ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఈ సమయంలో గంటకు 35 కిమీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అక్టోబర్ 27 రాత్రి, అక్టోబర్ 28న కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చు. అక్టోబర్ 29న తెలంగాణ అంతటా వర్ష సూచన తగ్గే అవకాశం ఉండగా, అక్టోబర్ 30 తర్వాత మళ్లీ వర్షాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఇందులో హైదరాబాద్ కూడా భాగమే.