Heavy rains: బంగాళాఖాతంలో తుఫాను- ఏపీలో భారీ వర్షాలు
దక్షిణ ఒడిశా- ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరంలో ఉన్న వాయువ్య, పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుఫాను ఏర్పడింది. ఈ వ్యవస్థ గత ఆరు గంటలుగా గంటకు 10 కి.మీ వేగంతో కదులుతోంది. ప్రస్తుతం పూరీ నుండి సుమారు 60 కి.మీ, గోపాల్పూర్ (ఒడిశా) నుండి 70 కి.మీ, కళింగపట్నం (ఆంధ్రప్రదేశ్) నుండి 180 కి.మీ దూరంలో ఉంది.
తుఫాను ప్రభావం పాల్పూర్ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని నివాసితులకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
శనివారం కృష్ణ, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో అధిక వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో అదనపు వర్షాలు కురుస్తాయని, ఇతర ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా. తీరప్రాంతాల్లో గంటకు 40-60 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు.
కోస్తా, రాయలసీమల్లో శనివారం ఉదయం నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. శ్రీకాకుళం, మన్యం, అల్లూరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, పల్నాడు, ప్రకాశం, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.