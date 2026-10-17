Heavy Traffic: దసరా పండుగ... హైదరాబాద్- విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ అంతరాయం (video)
దసరా పండుగను జరుపుకోవడానికి చాలామంది ప్రజలు తమ స్వగ్రామాలకు బయలుదేరడంతో, శనివారం హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలిగింది. పెద్ద అంబర్పేట వరకు వాహనాలు సాఫీగానే సాగినప్పటికీ, వలిగొండ ప్రాంతానికి చేరుకోగానే ట్రాఫిక్ నత్తనడకన సాగింది.
Heavy Traffic
వాహనాల రద్దీ ఒక్కసారిగా పెరగడం, వలిగొండ సమీపంలో ఫ్లైఓవర్ నిర్మాణ పనులు జరుగుతుండటంతో ట్రాఫిక్ మందగించింది. దీనివల్ల ప్రయాణికులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. వారు అనుకున్న సమయానికి తమ స్వగ్రామాలకు చేరుకోవడంలో ఆటంకం ఏర్పడింది.
అయితే, పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించడంతో, ప్రజలు సులభంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకునేలా మార్గం సుగమమైంది.
హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల సందడి .. దసరా పండుగకు పల్లెబాట పట్టిన పట్నం వాసులు.. చౌటుప్పల్ మండలం ధర్మోజి గూడెం నుండి వలిగొండ క్రాస్ రోడ్ వరకు హైవేపై బారులు తీరిన వాహనాలు.. నెమ్మదిగా ముందుకు కదులుతున్న వాహనాలు .. హైవేపై ఫ్లై ఓవర్ బ్రిడ్జిల నిర్మాణ పనులతో ట్రాఫిక్ కు అంతరాయం .. ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్న పోలీసులు.. #DasaraRush #HyderabadVijayawadaHighway— Telugu Stride (@TeluguStride) October 17, 2026