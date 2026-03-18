బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (20:04 IST)

హలో, నా భార్య చనిపోయింది, నా బాగోగులు చూసుకునేందుకు 45 ఏళ్ల మహిళ కావాలి: వృద్ధుడు వీడియో

ఇదివరకు ఏ విషయాన్నయినా ప్రజలకు తెలియాలన్నా, అవసరమైనది చెప్పాలన్నా పత్రికలను వాడేవారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వల్ల ఆ సమస్య తప్పింది. తాము చెప్పాల్సింది, కావాల్సింది ఏమిటో చెప్పేస్తున్నారు. ఇలాగే బాపట్ల జిల్లా స్వర్ణలో నివాసం వుంటున్న నారాయణ అనే ఓ వృద్ధుడు తనకు తోడునీడగా నిలిచేందుకు ఓ మహిళ కావాలంటూ వీడియో షేర్ చేసారు.
 
ఆ వీడియోలో ఆయన మాట్లాడుతూ... హలో, నా పేరు నారాయణ. మాది చీరాల ప్రక్కనే స్వర్ణ గ్రామం. నా ఇద్దరు పిల్లలు దూరంగా వుంటారు. నా భార్య చనిపోయి ఐదేళ్లయ్యింది. ఇప్పుడు నా బాగోగులు చూసుకునేందుకు 45 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య వయస్కురాలైన మహిళ కావాలి. నాకు ఎలాంటి అలవాట్లు లేవు. నన్ను సంప్రదించదలచుకున్నవారు నాకు ఫోన్ చేయండి అంటూ వెల్లడించారు.

అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగింది.. క్షమించండి : గాయని మంగ్లీకన్నడ చిత్రం కేడీ ది డెవిల్ చిత్రంలో సర్కే చునార్ తేరి సర్కే అనే పాటను గాయని మంగ్లీ ఆలపించారు. ఈ పాటలోని సాహిత్యం అసభ్యంగా ఉండటంతో పెను చర్చకు దారితీసింది. పైగా, వివాదాస్పదమైంది కూడా. దీంతో గాయని మంగ్లీ స్పందించారు. అనుకోకుండా పొరపాటు జరిగిందని, ప్రజలు పెద్ద మనసుతో క్షమించాలని కోరారు.

రాజకీయాల్లోకి రానున్న టాలీవుడ్ నటుడు.. ఎవరు?రాజకీయాల్లోకి మరో టాలీవుడు నటుడు అడుగుపెట్టనున్నారు. ఆ హీరో పేరు నారా రోహిత్. క్రియాశీలక రాజకీయాల్లోకి ఖచ్చితంగా వస్తానని అంటున్నారు. ఆయన బుధవారం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శనం చేసుకున్నారు.

న్యూయార్క్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే ట్రైలర్ లాంచ్ప్రపంచవ్యాప్తంగా అశేష ప్రేక్షకాదరణ పొందిన స్పైడర్ మ్యాన్ సిరీస్‌లో సరికొత్త చిత్రం ‘స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే’ ట్రైలర్ విడుదలైంది. మొట్టమొదటి గ్లోబల్ ఫ్యాన్-డ్రివెన్ ట్రైలర్ టీజ్ తర్వాత, న్యూయార్క్ నగరంలో ఐకానిక్ ఎంపైర్ స్టేట్ బిల్డింగ్ పై నుండి టామ్ హాలండ్ పూర్తి ట్రైలర్‌ను ఆవిష్కరించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ఇదొక మరపురాని క్షణంగా నిలిచిపోయింది.

Tilak Varma: రామ్ చరణ్ పెద్ది సెట్స్‌ను సందర్శించిన టీ20 ప్రపంచ కప్ స్టార్ తిలక్ వర్మభారతదేశం సాధించిన ప్రపంచ విజయానందంలో ఉన్న తిలక్ వర్మ, 'పెద్ది' షూటింగ్ ప్రదేశానికి విచ్చేసి, ఎంతో ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న ఆ రోజును చిత్ర బృందం మొత్తానికి ఒక సంబరాల క్షణంగా మార్చారు. సెట్స్‌ను పర్యటించిన ఈ యువ క్రికెట్ స్టార్‌కు ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆయన చిత్రంలోని ఉత్కంఠభరితమైన క్రీడా సన్నివేశాల చిత్రీకరణను వీక్షించారు.

Koti: మహిళలలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేలా మిస్ ఇన్ఫినిటీ ఆఫ్ ఇండియా : కోటిదేశవ్యాప్తంగా 500కి పైగా పోటీదారులు పాల్గొన్న ఈ పోటీలో దీప్తి విజేతగా నిలవడం గొప్ప గౌరవంగా భావిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కోటి ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. పోటీకి జ్యూరీ సభ్యులుగా ప్రముఖ హీరోయిన్లు మౌనిక కలాపాల, నక్ష శరన్, డా. అక్షయ, ప్రణూప్ జవహర్ పాల్గొని అభ్యర్థుల ప్రతిభను విశ్లేషించారు.

సాహస యాత్రలపై నాట్స్ అవగాహన సదస్సుఐయోవా: మార్చి 16 అమెరికాలో తెలుగువారి కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా ఐయోవాలో హియావత పబ్లిక్ లైబ్రరీలో అడ్వెంచర్స్ అన్వేల్డ్ పేరుతో ఓ అవగాహన సదస్సు నిర్వహించింది. ప్రపంచంలోని ఎత్తైన శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే సాహస యాత్రికులకు మార్గనిర్దేశం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ఐయోవా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు వారు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.

షి ద ఛేంజ్ 2026: హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీదేవి జాస్తికి స్విగ్గీ వారు సన్మానందేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 28 మంది మహిళా చెఫ్‌లు, రెస్టారెంట్లను నిర్వహించే మహిళలను స్విగ్గీ సన్మానించి, భారతదేశపు ఆహారం, ఆతిథ్య రంగాన్ని పునర్నిర్వచించింది. భారత ప్రభుత్వపు పర్యాటక, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వశాఖ గౌరవామాత్యులు, శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షెఖావత్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు. సన్మానింపబడినవారిలో శ్రీదేవి జాస్తి, సంస్థాపకురాలు, వైబ్రాంట్ లివింగ్ ఉన్నారు. స్విగ్గీ, భారతదేశపు అగ్రశ్రేణి ఆన్-డిమాండ్ కన్వీనియన్స్ ప్లాట్‌ఫారం ఇటీవలే, షి ద ఛేంజ్ 2026 సంచికను క్రొత్త ఢిల్లీలో నిర్వహించింది. ఫ్రమ్ విజన్ టు వెంచర్ టాగ్ లైన్ కలిగిన ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ కార్యక్రమం, భారతదేశపు వంటలు, వ్యాపార పరిస్థితులను పునర్నిర్వచించిన మహిళలను ఘనంగా సత్కరించింది.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.
