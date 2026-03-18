హలో, నా భార్య చనిపోయింది, నా బాగోగులు చూసుకునేందుకు 45 ఏళ్ల మహిళ కావాలి: వృద్ధుడు వీడియో
ఇదివరకు ఏ విషయాన్నయినా ప్రజలకు తెలియాలన్నా, అవసరమైనది చెప్పాలన్నా పత్రికలను వాడేవారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వల్ల ఆ సమస్య తప్పింది. తాము చెప్పాల్సింది, కావాల్సింది ఏమిటో చెప్పేస్తున్నారు. ఇలాగే బాపట్ల జిల్లా స్వర్ణలో నివాసం వుంటున్న నారాయణ అనే ఓ వృద్ధుడు తనకు తోడునీడగా నిలిచేందుకు ఓ మహిళ కావాలంటూ వీడియో షేర్ చేసారు.
ఆ వీడియోలో ఆయన మాట్లాడుతూ... హలో, నా పేరు నారాయణ. మాది చీరాల ప్రక్కనే స్వర్ణ గ్రామం. నా ఇద్దరు పిల్లలు దూరంగా వుంటారు. నా భార్య చనిపోయి ఐదేళ్లయ్యింది. ఇప్పుడు నా బాగోగులు చూసుకునేందుకు 45 నుంచి 50 ఏళ్ల మధ్య వయస్కురాలైన మహిళ కావాలి. నాకు ఎలాంటి అలవాట్లు లేవు. నన్ను సంప్రదించదలచుకున్నవారు నాకు ఫోన్ చేయండి అంటూ వెల్లడించారు.