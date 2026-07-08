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  4. Hey friends, there is a job opening Rs. 12,000 per month, offered by a woman farmer in Madanapalle; watch the video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Wednesday, 8 July 2026 (21:57 IST)

ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు, మదనపల్లి మహిళా రైతు ఆఫర్, వీడియో

a job offered by a woman farmer in Madanapalle
BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 8 Jul 2026 (21:57 IST) Updated: Wed, 8 Jul 2026 (22:01 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మదనపల్లికి చెందిన ఓ మహిళా రైతు సోషల్ మీడియాలో జాబ్ ఆఫర్ కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆమె వీడియోలో మాట్లాడుతూ... ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకూ పని వుంటుంది. ఉదయం 6 గంటలకు రాగానే వేడివేడి కాఫీ ఇస్తాము.
 
మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఓ కూల్ డ్రింక్. మీరు చేయాల్సిందల్లా టమోటా మొక్కలు నాటడం, పురి కట్టడం, కాయలు కోయడంపై మొదట నెలరోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ లేకపోతే చెట్ల కొమ్మలు విరగ్గొడతారని, పచ్చికాయలు కోసేస్తారని. మీకు కేవలం 12 వేల జీతం మాత్రమే కాదు, తోటలోని కూరగాయలు, మామిడికాయలు, ఆకుకూరలు ఉచితంగా ఇస్తాము. ఇలాంటి అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశం మళ్లీ రాదు. మీ ఫ్రెండ్స్‌కి షేర్ చేయండి అంటూ ఆ మహిళా రైతు వీడియో పెట్టింది.
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ఐవీఆర్

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