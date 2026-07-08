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ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు, మదనపల్లి మహిళా రైతు ఆఫర్, వీడియో
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మదనపల్లికి చెందిన ఓ మహిళా రైతు సోషల్ మీడియాలో జాబ్ ఆఫర్ కాస్తా ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. ఆమె వీడియోలో మాట్లాడుతూ... ఓయ్ ఫ్రెండ్సూ... జాబ్ వేకన్సీరా బాబూ, నెలకి రూ. 12 వేలు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకూ పని వుంటుంది. ఉదయం 6 గంటలకు రాగానే వేడివేడి కాఫీ ఇస్తాము.
మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఓ కూల్ డ్రింక్. మీరు చేయాల్సిందల్లా టమోటా మొక్కలు నాటడం, పురి కట్టడం, కాయలు కోయడంపై మొదట నెలరోజుల పాటు శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ లేకపోతే చెట్ల కొమ్మలు విరగ్గొడతారని, పచ్చికాయలు కోసేస్తారని. మీకు కేవలం 12 వేల జీతం మాత్రమే కాదు, తోటలోని కూరగాయలు, మామిడికాయలు, ఆకుకూరలు ఉచితంగా ఇస్తాము. ఇలాంటి అద్భుతమైన ఉద్యోగ అవకాశం మళ్లీ రాదు. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అంటూ ఆ మహిళా రైతు వీడియో పెట్టింది.
టమాటో తోటలో పని చేసేందుకు ఆసక్తి గల అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరిన మహిళా రైతు..— RTV (@RTVnewsnetwork) July 8, 2026
ఈ పనికి నెలకు 12,000 రూపాయల శాలరీ ఇస్తామని..
పని వేళలు ఉదయం 6 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు ఉంటాయని వెల్లడి..
ఉద్యోగులకు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకే వేడి వేడి టీ..
మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు చల్లని కూల్… pic.twitter.com/FTJzRakF9c
విమానాశ్రయంలో ఈషా రెబ్బా, తరుణ్ భాస్కర్: వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేస్కుంటారని పుకార్లు, వీడియో
టాలీవుడ్ హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా, దర్శకుడు తరుణ్ భాస్కర్ ఇద్దరూ ఈమధ్య తరచూ కలిసి కనబడుతున్నారు. తాజాగా ఈ ఇద్దరూ కలిసి హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో కనిపించారు. గత కొంతకాలంగా వీళ్లిద్దరి మధ్య ప్రేమాయణం వున్నదనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిగురించి ఉగ్గబట్టలేని కొందరు నేరుగా తరుణ్ భాస్కర్ ను ఓ ఇంటర్వ్యూలో అడిగేశారు కూడా. దాంతో తరణ్ సమాధానమిస్తూ... ఈషా తనకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కంటే ఎక్కువని అన్నాడు. సరైన సమయంలో పూర్తి వివరాలు చెబుతానంటూ వెల్లడించడంతో వీళ్ల మధ్య ప్రేమాయణం నిజమేనేమోనని ఊహాగానానికి మరింత బలం చేకూర్చినట్లయ్యింది.
ప్రదీప్, మమిత లవ్వులో వున్నారా? పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారట!
డూడ్ చిత్రం సాధించిన వాణిజ్య విజయంతో, ప్రదీప్ రంగనాథన్, మమితా బైజు పీఆర్ఎస్ఓ1 అనే తాత్కాలిక శీర్షికతో రూపొందుతున్న కొత్త చిత్రం కోసం మళ్లీ జతకడుతున్నారు. ఈసారి, ప్రదీప్ రంగనాథన్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తుండగా, మహిళా ప్రధానాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నారు. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రకటన వీడియో ఇటీవల విడుదలై సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అయ్యింది. డూడ్ తర్వాత వీరిద్దరూ వరుసగా కలిసి పనిచేస్తుండటంపై అభిమానుల మధ్య అనేక చర్చలు మొదలయ్యాయి.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.