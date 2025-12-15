ఏయ్ పండూ, మెడలో తాళి కట్టకు, వీడియో తీస్తున్నారు: యువకుడితో యువతి (video)
సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత వాస్తవం ఏదో అవాస్తవం ఏమిటో తెలియని పరిస్థితి నెలకొని వుంది. ఇలాంటి వీడియోలు ప్రతిరోజు వేలల్లో షేర్ అవుతున్నాయి. ఐతే కొన్ని వీడియోలను నెటిజన్లు ప్రత్యేకంగా షేర్ చేయడమే కాకుండా వాటిపై కామెంట్లు కూడా చేస్తుంటారు. అలాంటి వీడియో ఒకటి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఈ వీడియోలో.. ఓ యువకుడు ఓ యువతి మెడలో తాళి కట్టబోతున్నాడు. గుడి ప్రాంగణంలో అతడు అలా ఆ యువతి మెడలో తాళి కట్టబోతుండగా.. ఏయ్ పండు ఏం చేస్తున్నావ్. నా మెడలో తాళి కట్టకు, వీడియో కూడా తీస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే నా ఇంట్లో నేను ఏం చెప్పేది అంటూ ఆ యువతి వారిస్తున్నా ఆ యువకుడు మాత్రం తాళి కట్టేసాడు. మరి ఇది నిజంగానే జరిగిందా లేక సోషల్ మీడియా వ్యూస్ కోసం చేసారా అన్నది తేలాల్సి వుంది. చూడండి ఆ వీడియోను...