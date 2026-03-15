చంద్రబాబు కాన్వాయ్పై రాళ్ల దాడి కేసు : నిందితులకు బెయిల్ రద్దు
గత వైకాపా ప్రభుత్వంలో అప్పటి విపక్ష నేతగా ఉన్నగా టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు కాన్వాయ్పై రాళ్లదాడి కేసులో ఏపీ హైకోర్టు కీలక రూలింగ్ ఇచ్చింది. ఈ కేసులో మొదటి నలుగురు నిందితులకు కింది కోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ను రద్దు చేసింది. తీర్పు కాపీ అందుకున్న వారం రోజుల్లోగా సంబంధిత మేజిస్ట్రేట్ ఎదుట లొంగిపోవాలని నిందితులను ఆదేశించింది.
అదేసమయంలో ఇదే కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ మొండితోక అరుణ్ కుమార్, ఆయన సోదరుడు జగన్మోహనరావుతో పాటు మరికొందరికి షరతులతో కూడిన ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది. 2022 నవంబరు 5వ తేదీన కృష్ణా జిల్లా నందిగామలో 'బాదుడే బాదుడు' కార్యక్రమంలో భాగంగా చంద్రబాబు పర్యటిస్తుండగా, ఆయన కాన్వాయ్పై రాళ్ల దాడి జరిగింది.
ఈ దాడిలో చంద్రబాబు చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ మధుసూధనరావు గాయపడ్డారు. ఆయన ఫిర్యాదు మేరకు నందిగామ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక, ఈ ఘటనపై ప్రత్యేక బృందాలతో లోతుగా దర్యాప్తు చేపట్టారు. చంద్రబాబును హత్య చేసేందుకే ప్రణాళికతో దాడి చేశారని తేల్చిన పోలీసులు, కేసులో హత్యాయత్నం, నేరపూరిత కుట్ర వంటి సెక్షన్లు చేర్చారు.
అయితే, ఈ కేసులో 2024 నవంబరు 23న అరెస్టు అయిన నిందితులు కన్నెగంటి సజ్జనరావు, బెజవాడ కార్తీక్, పరిమి కిశోర్, ఎం.శ్రీనివాసరావులను పోలీసులు నందిగామ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అయితే, హత్యాయత్నం వంటి తీవ్రమైన సెక్షన్లు వర్తించవని పేర్కొంటూ న్యాయమూర్తి వారికి బెయిల్ మంజూరు చేశారు. ఈ తీర్పును సవాలు చేస్తూ నందిగామ సీఐ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పోలీసుల తరపున పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ వాదనలు వినిపించారు.
వీటిపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ వెంకట జ్యోతిర్మయి, నందిగామ కోర్టు ఇచ్చిన బెయిల్ ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తూ శుక్రవారం తీర్పు ఇచ్చారు. కాగా, ముందస్తు బెయిల్ పొందిన వారు పాస్ పోర్టులను దర్యాప్తు అధికారికి అప్పగించాలని, చార్జిషీటు దాఖలు చేసే వరకు ప్రతి ఆదివారం ఐవో ముందు హాజరుకావాలని స్పష్టమైన షరతులు విధించారు.