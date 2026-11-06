సీఎం చంద్రబాబుపై కేసులు.. సీబీఐకి బదిలీ చేయాలనే పిల్.. హైకోర్టు విచారణ వాయిదా
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుపై క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (సీఐడీ) నమోదు చేసిన కేసులను స్వతంత్ర, నిష్పక్షపాత విచారణ కోసం సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సీబీఐ)కి బదిలీ చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం (పిల్)పై విచారణను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు గురువారం వాయిదా వేసింది.
ప్రధాన న్యాయమూర్తి లీసా గిల్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం, కొట్టి బాలగంగాధర్ తిలక్ దాఖలు చేసిన ఈ పిల్పై విచారణను నవంబర్ 10వ తేదీకి వాయిదా వేసింది. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత 2024లో ఈ పిల్ దాఖలైంది. అధికార మార్పు దర్యాప్తుపై ప్రభావం చూపుతుందని, కేసులు మూసివేయబడతాయని ఊహించి పిటిషనర్ కోర్టును ఆశ్రయించారు.
పిల్ పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు, అనేక కేసులను వాస్తవ దోషాలుగా పరిగణించి మూసివేయడాన్ని ఈ పిటిషన్ సవాలు చేసింది. ఈ కేసులు ఎస్సీ, ఎస్టీ వర్గాలకు చెందిన కేటాయించిన భూముల బదిలీ, ఆప్టికల్-ఫైబర్ నెట్వర్క్ టెండర్ కేటాయింపులో అవకతవకలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాల ఏర్పాటు, ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కోసం భూసేకరణ వంటి ఆరోపణలకు సంబంధించినవి.
ఎక్సైజ్ విధాన నిర్ణయాలు, ఉచిత ఇసుక విధానం రూపకల్పన అమలు. దర్యాప్తుల సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను సంబంధిత వ్యక్తులకు తిరిగి ఇవ్వకుండా ఉండేలా చూడాలని విజయవాడ ఏసీబీ కోర్టుకు ఆదేశాలు జారీ చేయాలని కోరుతూ పిటిషనర్ ఒక మధ్యంతర పిటిషన్ను కూడా దాఖలు చేశారు.
పిటిషనర్ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది రంజిత్, ఈ కేసులలో ఫిర్యాదుదారులు ప్రభుత్వ అధికారులు అని, చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నందున, వారు కేసు ముగింపు నివేదికలను సవాలు చేయడానికి ముందుకు రాలేదని వాదించారు. ఈ కేసులు స్వతంత్ర పరిశీలనకు గురయ్యేలా చూడటానికి, పిటిషనర్ కోర్టు జోక్యం కోరవలసి వస్తుందని ఆయన సమర్పించారు.
కేసు ముగింపునకు నిరభ్యంతర పత్రం ఇవ్వాలని సీఐడీ-ఎస్ఐటీ అధికారులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారని ఆరోపిస్తూ, ఒక కేటాయించిన భూమి కేసులో ఫిర్యాదుదారు దాఖలు చేసిన నిరసన పిటిషన్ను కూడా ఈ పట్టిక నమోదు చేసింది.
సీనియర్ న్యాయవాది రంజిత్ వాదిస్తూ, హైకోర్టు ఒక రాజ్యాంగ న్యాయస్థానం కాబట్టి, పరిస్థితులు అవసరమైనప్పుడు, నిర్దోషిగా విడుదలైన తర్వాత కూడా విచారణకు ఆదేశించే అధికారం దానికి ఉందని, లేదా నిష్పక్షపాతంగా ఉండేలా చూసేందుకు దర్యాప్తును సీబీఐకి బదిలీ చేసే అధికారం కూడా దానికి ఉందని అన్నారు.
నివేదికలను మూసివేసినంత మాత్రాన, స్వతంత్ర దర్యాప్తు అవసరమా కాదా అని పరిశీలించకుండా అది న్యాయస్థానాన్ని నిరోధించదని పిటిషనర్ వాదన. గత నెల విచారణ సందర్భంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరియు సీఐడీ తరఫున హాజరైన సీనియర్ న్యాయవాది ముకుల్ రోహత్గి, ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని (పిఐఎల్) కొట్టివేయాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరారు.
చంద్రబాబు నాయుడుపై ఉన్న కేసులలో, దర్యాప్తును ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తగిన సాక్ష్యాధారాలు అందుబాటులో లేవని పేర్కొంటూ, ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (ఎస్ఐటి) విజయవాడ అవినీతి నిరోధక బ్యూరో (ఏసీబీ) కోర్టుకు తుది నివేదికలను సమర్పించిందని ఆయన కోర్టుకు తెలిపారు. ఏసీబీ కోర్టు ఆ నివేదికలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, కేసులను మూసివేయాలని ఆదేశించిందని ఆయన హైకోర్టుకు తెలియజేశారు.
కొంతమంది వ్యక్తులు హైకోర్టులో రివిజన్ పిటిషన్లు దాఖలు చేసి, కేసుల మూసివేత ఉత్తర్వులను సవాలు చేశారని కూడా రోహత్గి న్యాయస్థానానికి తెలియజేశారు. ఈ పరిణామాల దృష్ట్యా, ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యంలో పరిశీలించాల్సింది ఏమీ మిగిలి లేదని ఆయన వాదించి, దానిని నిష్ఫలమైనదిగా కొట్టివేయాలని కోర్టును కోరారు.