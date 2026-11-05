పులివెందుల ఎర్రిపల్లి గ్రామంలో హై టెన్షన్.. పెట్రోల్ బాంబు దాడులు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లా, పులివెందుల నియోజకవర్గంలోని ఎర్రిపల్లి గ్రామంలో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా జరిగిన తీవ్ర ఘర్షణలు, పెట్రోల్ బాంబు దాడుల ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల పోలింగ్ సందర్భంగా ఎర్రిపల్లి గ్రామంలోని పోలింగ్ బూత్ల సమీపంలో హింసాత్మక ఘర్షణలు చెలరేగాయి.
వైఎస్సార్సీపీ, తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు జరిగాయి. ఈ ఘర్షణల సమయంలో పెట్రోల్ బాంబులు కూడా విసురుకున్నారు. ఆ ప్రాంతం నుండి దట్టమైన పొగలు కమ్ముకోవడం, వస్తువులు విసురుకోవడం, పోలింగ్ కేంద్రాల సమీపంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఈ ఉద్రిక్త పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి, శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించడానికి భారీ పోలీసు బలగాలను వెంటనే ఘటనా స్థలానికి మోహరించారు. పెట్రోల్ బాంబు దాడులకు అధికార టీడీపీ శ్రేణులే కారణమని ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆరోపిస్తున్నారు.
దీనికి విరుద్ధంగా, పులివెందులలో జరిగిన స్థానిక ఎన్నికల హింసపై ఇటీవల చేసిన ప్రకటనలలో, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ సహా టీడీపీ నాయకులు, సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని అప్రతిష్టపాలు చేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ ఉద్దేశపూర్వకంగా శాంతిభద్రతలకు భంగం కలిగిస్తోందని, ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తోందని, గందరగోళం సృష్టిస్తోందని ఆరోపించారు.