పులివెందుల వైకాపా ఆఫీస్ వద్ద ముళ్లకంచె - అవినాశ్ రెడ్డి గృహనిర్బంధం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు ఆదివారంతో ముగియనుంది. దీంతో కడప జిల్లాలోని పులివెందులలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అవినాశ్ రెడ్డి నివాసం వద్ద భారీగా పోలీసులను మొహరించారు. ఎలాంటి అవాంచనీయ సంఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా అధికారులు ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే, పులివెందుల వైకాపా కార్యాలయం చుట్టూత ఇనుప ముళ్ల కంచెలు వేశారు.
కార్యాలయం వద్ద ఎవరూ గుమికూడకుండా ఆంక్షలు కూడా విధించారు. మరోవైపు, కడప నగరంలో వైకాపా నేతలు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి, మాజీ మంత్రి అంజాద్ బాషాను పోలీసులు గృహనిర్బంధంలో ఉంచారు. ఇదే తరహాలో పల్నాడు జిల్లాలోనూ పోలీసులు ముందుస్తు చర్యలు చేపట్టారు. వినుకొండ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడిని నరసరావుపేటలోని ఆయన నివాసంలో గృహనిర్బంధం చేశారు.
మీరట్ కేసు : భర్తను చంపి దుప్పట్లోకి పామును వదిలిన భార్యకు ఉరిశిక్ష
భర్తను హత్య చేసి, పాముకాటు మరణంగా చిత్రీకరించిన కేసులో మీరట్కు చెందిన మహిళ రవితకు, ఆమె ప్రియుడికి కోర్టు మరణ శిక్ష విధించింది. గతేడాది ఏప్రిల్లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించి ఇరుపక్షాల వాదనలు, సాక్షుల వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసిన ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మీరట్ కోర్టు ఇటీవల వారిద్దరినీ దోషులుగా తేలుస్తూ.. తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. తాజాగా వీరికి మరణ దండన విధిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది.
మీరట్లోని అక్బర్పూర్ సదాత్ గ్రామానికి చెందిన అమిత్ కశ్యప్ (25), అమర్దీప్ స్నేహితులు. అమర్దీప్ తరచూ అమిత్ ఇంటికి వస్తుండేవాడు. ఈ క్రమంలో అతడి భార్య రవితతో అక్రమ సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం కాస్త అమిత్కు తెలియడంతో ఇంట్లో తరచూ గొడవలు జరిగేవి.
దీంతో భర్త అడ్డు తొలగించుకోవాలని భావించిన రవిత.. అమిత్ నిద్రిస్తున్న సమయంలో అతడిని గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. కేసు తనపైకి రాకుండా ఉండేందుకు ప్రియుడి సాయంతో ఓ పామును కొనుక్కొచ్చి.. భర్త దుప్పట్లో వదిలింది. మరుసటి రోజు పాము కాటుతో తన భర్త చనిపోయాడని అందరినీ నమ్మించింది. మృతుడి శరీరంపై పలుచోట్ల పాము కాట్లు ఉండడంతో ఎవరికీ అనుమానం రాలేదు.
అయితే, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టానికి తరలించగా అమిత్ ఊపిరాడకపోవడం వల్లే చనిపోయినట్లు నివేదికల్లో వెల్లడైంది. మృతుడి దుస్తుల్లో దొరికిన పాము కూడా విషపూరితం కాదని తేలడంతో పోలీసులు రవితను తమదైనశైలిలో విచారించారు. దీంతో అసలు విషయం బయటపడింది. భర్తను హత్య చేసిన రవితను, ఆమెకు సహకరించిన ప్రియుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో మీరట్ కోర్టు తాజాగా తీర్పును వెలువరించింది.