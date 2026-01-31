కేఏడీఏ భాగస్వామ్యంతో కుప్పంలో యువతకు శిక్షణా కేంద్రంను ఏర్పాటుచేసిన హిందాల్కో

కుప్పం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ(కాడా) సహకారంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తమ కుప్పం ప్లాంట్లో అత్యాధునిక బహుళ నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించినట్లు హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ నేడు వెల్లడించింది. యువతకు సాధికారత, సమ్మిళిత వృద్ధి, శ్రామిక శక్తి అభివృద్ధి పట్ల సంస్థ నిబద్ధతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది.
ఈ కేంద్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులైన శ్రీ ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు, సీనియర్ హిందాల్కో నాయకత్వం చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆఫీసర్ శ్రీ సమిక్ బసు, డౌన్స్ట్రీమ్ హెడ్ శ్రీమతి కోపల్ అగర్వాల్, ఇతర ప్రముఖుల సమక్షంలో ప్రారంభించారు. జాతీయ, ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, ప్లేస్మెంట్-అనుసంధానిత, ఇండస్ట్రీ-అనుగుణమైన ప్రోగ్రామ్ల ద్వారా ఏటా 500 మందికి పైగా యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడం, నైపుణ్యాన్ని పెంచడం కుప్పం మల్టీ-స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రాంతీయ పరివర్తనను వేగవంతం చేయడానికి, స్వర్ణ కుప్పం విజన్ 2029 లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి రూపొందించబడిన విస్తృత స్థాయి పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాన్ని సూచిస్తుంది.
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆఫీసర్ శ్రీ సామిక్ బసు మాట్లాడుతూ, హిందాల్కో వద్ద మేము సామాజిక, ఆర్థిక పరివర్తనకు నైపుణ్యాన్ని శక్తివంతమైన ఉత్ప్రేరకంగా చూస్తుంటాము. ఈ కేంద్రం ప్రపంచ స్థాయి వృత్తి శిక్షణను యువతకు వారి స్వంత భాషలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి యుఎస్ఏ లోని Eon Realityతో భాగస్వామ్యం చేసుకుంది. తద్వారా లీనమయ్యే, ఏఐ -ఆధారిత అభ్యాసాన్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం అందిస్తుంది. పరిశ్రమ-సంబంధిత, ప్లేస్మెంట్-కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలతో అధునాతన సాంకేతికతను అనుసంధానించడం ద్వారా, మేము ఉపాధికి స్థిరమైన మార్గాలను సృష్టిస్తున్నాము. ఈ ప్రాంతానికి భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తిని సిద్ధం చేస్తున్నాము అని అన్నారు.
దాదాపు 22,500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ ప్రత్యేక కేంద్రంలో స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్లు, డొమైన్-నిర్దిష్ట ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్లు, డిజిటల్ లెర్నింగ్ ల్యాబ్లు మరియు కెరీర్ గైడెన్స్ మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి, ఇవి పరిశ్రమ-సంబంధిత, ఫలితాల-ఆధారిత నైపుణ్యాలను అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. రాబోయే మూడు సంవత్సరాలలో, ఈ కేంద్రం 875 మందికి పైగా యువతకు శిక్షణ ఇచ్చి, 600 మంది వరకు ఉద్యోగ నియామకాలకు వీలు కల్పిస్తుందని, పరోక్షంగా 5,000 మందికి పైగా కుటుంబ సభ్యులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని, అవగాహన మరియు నైపుణ్య కార్యక్రమాల ద్వారా 20,000 మంది కమ్యూనిటీ సభ్యులను నిమగ్నం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ కేంద్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దాని ఏఐ- ఆధారిత డిజిటల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్. ప్రాథమిక స్మార్ట్ఫోన్ల ద్వారా కూడా దీనిని చేరుకోవచ్చు. అభ్యాసకులు తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి చేయడానికి, వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి జీవితకాల అవకాశాలను సైతం పొందవచ్చు. తెలుగు, గుజరాతీ మరియు ఒడియాతో సహా స్థానిక భాషలలో ఈ కోర్సులు అందించబడతాయి. ఇవి సమ్మిళిత, అభ్యాస సౌలభ్యాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. ఈ నమూనాను గుజరాత్ మరియు ఒడిశాలోని హిందాల్కో-మద్దతు గల కేంద్రాలలో అనుసరించనున్నారు.
ఫిలిప్స్ లెర్నింగ్, మాక్స్ హెల్త్కేర్, స్కిల్సోనిక్స్, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్, ఫ్రోనియస్, సీబరీ మరియు నాస్కామ్ వంటి ప్రముఖ పరిశ్రమ సంస్థలతో భాగస్వామ్యాల ద్వారా ఈ కార్యక్రమం బలోపేతం అవుతుంది. ఏఐ, డేటా అనలిటిక్స్ మరియు సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఎంపిక చేసిన ప్రోగ్రామ్లకు నాస్కామ్ సర్టిఫికేషన్ అందిస్తుంది. హిందాల్కో యొక్క యూత్ ఎంప్లాయబిలిటీ ఎన్హాన్స్మెంట్ కార్యక్రమంలో కుప్పం సెంటర్ ఒక భాగం, ఇది భారతదేశం అంతటా 12,000 మందికి పైగా యువతకు స్థిరమైన జీవనోపాధిని కల్పించింది, సంబల్పూర్, దహేజ్ మరియు రాయగడ వంటి కేంద్రాలు బలమైన ప్రభావ నమూనాలుగా ఉద్భవించాయి.