శనివారం, 31 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శనివారం, 31 జనవరి 2026 (20:40 IST)

కేఏడీఏ భాగస్వామ్యంతో కుప్పంలో యువతకు శిక్షణా కేంద్రంను ఏర్పాటుచేసిన హిందాల్కో

Chandrababu Naidu
కుప్పం ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ(కాడా) సహకారంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తమ కుప్పం ప్లాంట్‌లో అత్యాధునిక బహుళ నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించినట్లు హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ నేడు వెల్లడించింది. యువతకు సాధికారత, సమ్మిళిత వృద్ధి, శ్రామిక శక్తి అభివృద్ధి పట్ల సంస్థ  నిబద్ధతను ఇది పునరుద్ఘాటిస్తుంది. 
 
ఈ కేంద్రాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులైన శ్రీ ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు, సీనియర్ హిందాల్కో నాయకత్వం చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆఫీసర్ శ్రీ సమిక్ బసు, డౌన్‌స్ట్రీమ్ హెడ్ శ్రీమతి కోపల్ అగర్వాల్, ఇతర ప్రముఖుల సమక్షంలో ప్రారంభించారు. జాతీయ, ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా, ప్లేస్‌మెంట్-అనుసంధానిత, ఇండస్ట్రీ-అనుగుణమైన ప్రోగ్రామ్‌ల ద్వారా ఏటా 500 మందికి పైగా యువతకు శిక్షణ ఇవ్వడం, నైపుణ్యాన్ని పెంచడం కుప్పం మల్టీ-స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమం ప్రాంతీయ పరివర్తనను వేగవంతం చేయడానికి, స్వర్ణ కుప్పం విజన్ 2029 లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి రూపొందించబడిన విస్తృత స్థాయి పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యాన్ని సూచిస్తుంది.
 
ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో హిందాల్కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ చీఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఆఫీసర్ శ్రీ సామిక్ బసు మాట్లాడుతూ, హిందాల్కో వద్ద మేము సామాజిక, ఆర్థిక పరివర్తనకు నైపుణ్యాన్ని శక్తివంతమైన ఉత్ప్రేరకంగా చూస్తుంటాము. ఈ కేంద్రం ప్రపంచ స్థాయి వృత్తి శిక్షణను యువతకు వారి స్వంత భాషలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి యుఎస్ఏ లోని Eon Realityతో భాగస్వామ్యం చేసుకుంది. తద్వారా లీనమయ్యే, ఏఐ -ఆధారిత అభ్యాసాన్ని ఉపయోగించుకునే అవకాశం అందిస్తుంది. పరిశ్రమ-సంబంధిత, ప్లేస్‌మెంట్-కేంద్రీకృత కార్యక్రమాలతో అధునాతన సాంకేతికతను అనుసంధానించడం ద్వారా, మేము ఉపాధికి స్థిరమైన మార్గాలను సృష్టిస్తున్నాము. ఈ ప్రాంతానికి భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న శ్రామిక శక్తిని సిద్ధం చేస్తున్నాము అని అన్నారు. 
 
దాదాపు 22,500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో విస్తరించి ఉన్న ఈ ప్రత్యేక కేంద్రంలో స్మార్ట్ క్లాస్‌రూమ్‌లు, డొమైన్-నిర్దిష్ట ప్రాక్టికల్ ల్యాబ్‌లు, డిజిటల్ లెర్నింగ్ ల్యాబ్‌లు మరియు కెరీర్ గైడెన్స్ మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి, ఇవి పరిశ్రమ-సంబంధిత, ఫలితాల-ఆధారిత నైపుణ్యాలను అందించడానికి రూపొందించబడ్డాయి. రాబోయే మూడు సంవత్సరాలలో, ఈ కేంద్రం 875 మందికి పైగా యువతకు శిక్షణ ఇచ్చి, 600 మంది వరకు ఉద్యోగ నియామకాలకు వీలు కల్పిస్తుందని, పరోక్షంగా 5,000 మందికి పైగా కుటుంబ సభ్యులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని, అవగాహన మరియు నైపుణ్య కార్యక్రమాల ద్వారా 20,000 మంది కమ్యూనిటీ సభ్యులను నిమగ్నం చేస్తుందని భావిస్తున్నారు.
 
ఈ కేంద్రం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, దాని ఏఐ- ఆధారిత డిజిటల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్. ప్రాథమిక స్మార్ట్‌ఫోన్‌ల ద్వారా కూడా దీనిని చేరుకోవచ్చు. అభ్యాసకులు తమ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి చేయడానికి, వాస్తవ ప్రపంచ సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి జీవితకాల అవకాశాలను సైతం పొందవచ్చు. తెలుగు, గుజరాతీ మరియు ఒడియాతో సహా స్థానిక భాషలలో ఈ కోర్సులు అందించబడతాయి. ఇవి సమ్మిళిత, అభ్యాస సౌలభ్యాన్ని నిర్ధారిస్తాయి. ఈ నమూనాను గుజరాత్ మరియు ఒడిశాలోని హిందాల్కో-మద్దతు గల కేంద్రాలలో అనుసరించనున్నారు. 
 
ఫిలిప్స్ లెర్నింగ్, మాక్స్ హెల్త్‌కేర్, స్కిల్‌సోనిక్స్, ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వెల్డింగ్, ఫ్రోనియస్, సీబరీ మరియు నాస్కామ్ వంటి ప్రముఖ పరిశ్రమ సంస్థలతో భాగస్వామ్యాల ద్వారా ఈ కార్యక్రమం బలోపేతం అవుతుంది. ఏఐ, డేటా అనలిటిక్స్ మరియు సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఎంపిక చేసిన ప్రోగ్రామ్‌లకు నాస్కామ్ సర్టిఫికేషన్‌ అందిస్తుంది. హిందాల్కో యొక్క యూత్ ఎంప్లాయబిలిటీ ఎన్‌హాన్స్‌మెంట్ కార్యక్రమంలో కుప్పం సెంటర్ ఒక భాగం, ఇది భారతదేశం అంతటా 12,000 మందికి పైగా యువతకు స్థిరమైన జీవనోపాధిని కల్పించింది, సంబల్‌పూర్, దహేజ్ మరియు రాయగడ వంటి కేంద్రాలు బలమైన ప్రభావ నమూనాలుగా ఉద్భవించాయి.

ఫంకీ లో రట్టాటటావ్ గీతంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కెమిస్ట్రీ వన్నెతెచ్చింది

ఫంకీ లో రట్టాటటావ్ గీతంలో విశ్వక్ సేన్, కయాదు లోహర్‌ కెమిస్ట్రీ వన్నెతెచ్చిందివైవిధ్యమైన చిత్రాలతో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్న కథానాయకుడు మాస్ కా దాస్ విశ్వక్ సేన్, హాస్య చిత్రాలకు చిరునామాగా మారిన దర్శకుడు కె.వి. అనుదీప్ కలయికలో వస్తున్న చిత్రం 'ఫంకీ'. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కయాదు లోహర్‌ కథానాయిక.

NagAswin: నాగ్ అశ్విన్, సింగీతం శ్రీనివాసరావు, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కాంబినేషన్ చిత్రం షురూ

NagAswin: నాగ్ అశ్విన్, సింగీతం శ్రీనివాసరావు, దేవి శ్రీ ప్రసాద్ కాంబినేషన్ చిత్రం షురూఈ ప్రాజెక్ట్‌ను ఇవాళ పూజా కార్యక్రమంతో ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియోలో సింగీతం క్రియేటివిటీ, ఆయన సినిమాలపై ఉన్న ప్రేమ, తరతరాల దర్శకులపై ఆయన ప్రభావాన్ని గుర్తు చేసే క్లిప్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. పుష్పక విమానం, ఆదిత్య 369 లాంటి క్లాసిక్స్‌ను మరోసారి గుర్తు చేశాయి.

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోంది : హీరో విజయ్

'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోంది : హీరో విజయ్'జన నాయగన్' చిత్రాన్ని నిర్మించిన కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్, నిర్మాతకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోందని టీవీకే అధ్యక్షుడు, సినీ హీరో విజయ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నగరంలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడుతూ, తాను రాజకీయాల్లోకి రావడం వల్లే తన సినిమాను ఇలా ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని, తన కారణంగా నిర్మాతకు నష్టం జరుగుతోందన్నారు.

సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని చిత్రం పండగ లాంటి సినిమా : శివాజీ

సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని చిత్రం పండగ లాంటి సినిమా : శివాజీశివాజీ, హీరోయిన్ లయ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం 'సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని'. శ్రీ శివాజీ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సుధీర్ శ్రీరామ్ రచన దర్శకత్వం వహించారు. బాల నటుడు రోహన్ తో పాటు అలీ, ధనరాజ్, రఘుబాబు, 30 ఇయర్స్ పృధ్వీ తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి 12న డైరెక్ట్ ఈటీవి విన్ ఓటీటీ వేదికగా ఈ క్రైమ్‌ కామెడీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ డేట్ & సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

Tharun Bhascker: దర్శకుడిగా నేను వెనుకబడలేదు : తరుణ్ భాస్కర్

Tharun Bhascker: దర్శకుడిగా నేను వెనుకబడలేదు : తరుణ్ భాస్కర్నేను దర్శకుడుగానే ఎక్కువ ఇష్టపడతాను. మన క్రియేటివిటీ నుంచి వచ్చిన ఒక కథని తెరపై చూడడంలో ఉన్న ఆనందం మరి ఎందులో రాదు. యాక్టింగ్ లో చాలా మంచి పేరు వస్తుంది కానీ పర్సనల్ క్రియేటివ్ సాటిస్ఫేషన్ ఇచ్చేది మాత్రం డైరెక్షనే. అంటూ తరుణ్ భాస్కర్ అన్నారు. ఇటీవలే రిషా రెబ్బ తో ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః సినిమాలో నటుడిగా నటించాడు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు.

Watch More Videos

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శన

హైదరాబాద్‌ ఐఆర్‌ఐఏ 2026లో బీపీఎల్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ అధునాతన ఇమేజింగ్, ఏఐ సామర్థ్యాల ప్రదర్శనహైదరాబాద్: BPL మెడికల్ టెక్నాలజీస్ 78వ వార్షిక డయాగ్నస్టిక్స్ మరియు మహిళల ఆరోగ్య సాంకేతికతల సమావేశంలో బలమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ఈ సమావేశంలో, BPL నాయకత్వంతో పాటు నిపుణుల నేతృత్వంలోని ప్రయోగ సెషన్‌ల ద్వారా కంపెనీ తదుపరి తరం ఇమేజింగ్, డిజిటల్ ఆరోగ్య పరిష్కారాల సూట్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ లాంచ్‌లు వాస్తవ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ డెలివరీకి అనుగుణంగా స్కేలబుల్, క్లినికల్‌గా అర్థవంతమైన, భారత-కేంద్రీకృత సాంకేతికతలను అభివృద్ధి చేయడంపై కంపెనీ దృష్టిని ప్రతిబింబించాయి.

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గం

సాధారణ దగ్గు, జలుబు వదిలించుకునే మార్గంమిరియాలు వంటకాలలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. అవి మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయిని వైద్యులు చెపుతారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. దగ్గు, జలుబు వంటివి దరిచేరకుండా ఉండాలంటే మిరియాల పొడి, శొంఠి పొడి, తేనె కలిపిన మిశ్రమం రెండు రోజులకోసారి చెంచా చొప్పున తీసుకోవాలి. దంత సమస్యలకు మిరియాల పొడి, ఉప్పు కలిపిన మిశ్రమం తీసుకుంటే చక్కని పరిష్కారం కనిపిస్తుంది. మిరియాల వల్ల జీర్ణక్రియ కూడా సక్రమంగా ఉంటుంది. శరీరంలో అధిక కొవ్వు తగ్గించాలంటే మిరియాల రసం తాగితే ఫలితం వుంటుంది. గొంతు గరగరగా వుంటే గోరువెచ్చని పాలలో కాస్త మిరియాల పొడి, చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే ఉపశమనం కలుగుతుంది.

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!

Marua leaves: మరువా తులసి ఔషధ గుణాలు.. ఇంట్లో వుంటే పాములు రావట!మరువా తులసిలో పలు ఔషధ గుణాలున్నాయి. మరువా ఆకులలో పొటాషియం, కార్బోహైడ్రేట్లు, పీచు పదార్థం, ప్రోటీన్, విటమిన్ సి, కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. అదనంగా, ఇవి ఇనుము, విటమిన్ బి6, మెగ్నీషియంను శరీరానికి అందిస్తాయి. మరువా ఆకులలో ఉండే అధిక పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియకు, పేగుల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది, ఇది సులభంగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన పేగులను నిర్వహించడానికి తోడ్పడుతుంది. మరువా తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com