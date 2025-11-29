Nara Brahmani: హిందూపూర్ వస్తే మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్టుంది: నారా బ్రాహ్మణి
హిందూపూర్ సందర్శించడం తన మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుందని నారా బ్రాహ్మణి అన్నారు. హెరిటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈడీ, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ భార్య చిలమత్తూరు, లేపాక్షి, హిందూపూర్ మండలాలను సందర్భంగా పర్యటించారు. చిలమత్తూరులో, ఆమె జూనియర్ కళాశాలలోని విద్యార్థులతో సంభాషించారు.
లేపాక్షిలోని కుర్లపల్లి, హిందూపూర్లోని పూలకుంటలో కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ ప్రాంతాలలో అభ్యాస సౌకర్యాలకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా ఆమె ఉన్నారు. లేపాక్షిలోని నవోదయలో సోలార్ గీజర్లను కూడా ఆమె సమీక్షించారు. హెరిటేజ్ వాటిని అందించిందని చెప్పారు.
తన తాత ఎన్టీఆర్, మామ హరికృష్ణ, తండ్రి బాలకృష్ణ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించినందున హిందూపూర్ నందమూరిపురం అని బ్రాహ్మణి పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతంతో దీర్ఘకాల కుటుంబ బంధాన్ని ఏర్పరుచుకున్నారు. విద్యకు నిరంతర మద్దతును ఆమె హామీ ఇచ్చారు. విద్యార్థులు కష్టపడి పనిచేయాలని, నైతిక విలువలను అనుసరించాలని ప్రోత్సహించారు.