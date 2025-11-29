శనివారం, 29 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 29 నవంబరు 2025 (17:56 IST)

Nara Brahmani: హిందూపూర్ వస్తే మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్టుంది: నారా బ్రాహ్మణి

Nara Bramhani
హిందూపూర్ సందర్శించడం తన మాతృభూమికి తిరిగి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుందని నారా బ్రాహ్మణి అన్నారు. హెరిటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఈడీ, ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ భార్య చిలమత్తూరు, లేపాక్షి, హిందూపూర్ మండలాలను సందర్భంగా పర్యటించారు. చిలమత్తూరులో, ఆమె జూనియర్ కళాశాలలోని విద్యార్థులతో సంభాషించారు. 
 
లేపాక్షిలోని కుర్లపల్లి, హిందూపూర్‌లోని పూలకుంటలో కంప్యూటర్లు, ప్రింటర్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ ప్రాంతాలలో అభ్యాస సౌకర్యాలకు మద్దతు ఇవ్వడం లక్ష్యంగా ఆమె ఉన్నారు. లేపాక్షిలోని నవోదయలో సోలార్ గీజర్‌లను కూడా ఆమె సమీక్షించారు. హెరిటేజ్ వాటిని అందించిందని చెప్పారు. 
 
తన తాత ఎన్టీఆర్, మామ హరికృష్ణ, తండ్రి బాలకృష్ణ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహించినందున హిందూపూర్ నందమూరిపురం అని బ్రాహ్మణి పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రాంతంతో దీర్ఘకాల కుటుంబ బంధాన్ని ఏర్పరుచుకున్నారు. విద్యకు నిరంతర మద్దతును ఆమె హామీ ఇచ్చారు. విద్యార్థులు కష్టపడి పనిచేయాలని, నైతిక విలువలను అనుసరించాలని ప్రోత్సహించారు.

Venkatesh: ఓవర్ సీస్ లో నువ్వు నాకు నచ్చావ్ 4K రీ-రిలీజ్ కు స్వాగతం

Venkatesh: ఓవర్ సీస్ లో నువ్వు నాకు నచ్చావ్ 4K రీ-రిలీజ్ కు స్వాగతంతెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఓ మైలురాయి అయిన నువ్వు నాకు నచ్చావ్ ఇప్పుడు 4K లో తిరిగి థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఇది కేవలం రీ-రిలీజ్ కాదు – వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ అభిమానుల కోసం ఒక పండుగ. జనవరి 1, 2026 – కొత్త సంవత్సరాన్ని ప్రారంభించడానికి కుటుంబంతో కలిసి నవ్వులు పూయించే, హృదయాన్ని తాకే సినిమా చూడటానికి ఇదే సరైన సమయం.

Peddi: షామ్ కౌశల్ పర్యవేక్షణలో రామ్ చరణ్ పెద్ది పోరాట సన్నివేశాలు

Peddi: షామ్ కౌశల్ పర్యవేక్షణలో రామ్ చరణ్ పెద్ది పోరాట సన్నివేశాలుబుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేస్తున్న రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా పెద్ది పై ఉన్న అంచనాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్‌కు, చికిరి.. పాటకు వచ్చిన అద్భుతమైన స్పందన గురించి అందరికీ తెలిసిందే. వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మాత.. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా సమర్పిస్తున్న ‘పెద్ది’ని భారీ బడ్జెట్‌తో భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారు.

Ravi Teja : రవితేజ, ‎ఆషికా రంగనాథ్ ల స్పెయిన్ సాంగ్ బెల్లాబెల్లా రాబోతుంది

Ravi Teja : రవితేజ, ‎ఆషికా రంగనాథ్ ల స్పెయిన్ సాంగ్ బెల్లాబెల్లా రాబోతుందిరవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్, డింపుల్ హయతి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి. కుటుంబకథా చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమానుంచి బెల్లాబెల్లా.. పాట నేటి సాయంత్రం విడుదలచేయనున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. స్పెయిన్ వీధుల్లో లావిష్ గా తెరకెక్కిన రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ లు ఇందులో వున్నారు. కిషోర్ తిరుమల దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఈ సినిమా సంక్రాంతికి విడుదలకాబోతుందని ప్రకటించారు.

Prabhas-Anushka Wedding: ప్రభాస్ - అనుష్కల వివాహం.. ఏఐ వీడియో వైరల్.. పంతులుగా ఆర్జీవీ

Prabhas-Anushka Wedding: ప్రభాస్ - అనుష్కల వివాహం.. ఏఐ వీడియో వైరల్.. పంతులుగా ఆర్జీవీటాలీవుడ్ స్టార్స్ ప్రభాస్, అనుష్క శెట్టి టాలీవుడ్‌లో అత్యుత్తమ ఆన్‌స్క్రీన్ జంటలలో ఒకరిగా పరిగణించబడ్డారు. ఈ జంట బిల్లా, మిర్చి, బాహుబలి రెండు సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో వారిని ప్రణుష్క అని పిలుస్తున్నారు. ప్రభాస్, అనుష్కల వివాహాన్ని నిజ జీవితంలో చూడటం చాలా మంది అభిమానుల కల. తాజాగా ఏఐ టెక్నాలజీతో మరోసారి ప్రభాస్‌-అనుష్కలకు పెళ్లి జరిపించారు. అంతేకాదు ఈ పెళ్లి వేడుకకు టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరోలంతా హాజరైనట్లు చూపించారు.

Boyapati Srinu: ఇక్కడ కులాలు లేవు మతాలు లేవు. ఉన్నదంతా మంచి చెప్పడమే : బోయపాటి శ్రీను

Boyapati Srinu: ఇక్కడ కులాలు లేవు మతాలు లేవు. ఉన్నదంతా మంచి చెప్పడమే : బోయపాటి శ్రీనుడైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ... ఇప్పుడే సెన్సార్ నుంచి వచ్చాను. సినిమాకి యు/ఏ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. సెన్సార్ సభ్యులు చాలా గౌరవంగా అభినందించారు. ఈ సినిమా తర్వాత మీరు గౌరవమైన స్థానంలో ఉంటారని చెప్పారు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. నేను ఎమోషన్ ని నమ్ముతాను. ఆ ఎమోషన్ నుంచి వచ్చే యాక్షన్ ని నమ్ముతాను. ఆ యాక్షన్ కి నాతో పాటు పనిచేసిన రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్ అలాగే ఫ్యూచర్లో బెస్ట్ మాస్టర్ అయ్యే రాహుల్, అలాగే ఒక ఫైట్ కి రవి వర్మ గారు పనిచేశారు. కొరియోగ్రాఫర్స్ కి థాంక్యూ.

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?

Ginger Pachhadi: శీతాకాలం.. అల్లం పచ్చడితో ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలో తెలుసా?ముందుగా కడాయిలో స్పూన్ నూనెతో మెంతులు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి. వీటిని ప్లేటులోకి తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసి ఐదు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వాలి. వీటిని ఓ గిన్నెలో వేసి పక్కన ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఇదే కడాయిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి ఎండుమిర్చి వేయించాలి. ఆ తర్వాత దీనిని ప్లేట్​లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టుకొని కొద్దిగా చింతపండు వేయాలి. ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసి ఉడకబెట్టాలి. ఆ తర్వాత చింతపండును చల్లారబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మిక్సీజార్ తీసుకొని వేయించిన అల్లం, ఎండుమిర్చి మిశ్రమాన్ని వేసుకోవాలి. ఇందులో చింతపండు రసంతో పాటు పావు కిలో బెల్లం, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. అంతే టేస్టీ అల్లం చట్నీ రెడీ.

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్

జుట్టుకు మేలు చేసే ఉల్లిపాయ నూనె.. మసాజ్ చేస్తే అవన్నీ పరార్మహిళలను ప్రధానంగా వేధిస్తున్న సమస్య జుట్టు రాలడమే అవుతుంది. జుట్టు పోషణకు మహిళలు ఏవేవో ఆయిల్స్ వాడుతుంటారు. అలాంటి వారు మీరైతే జుట్టు రాలకుండా వుండేందుకు ఉల్లినూనె వాడితే సరిపోతుంది. ఉల్లిపాయలో ఉండే పోషకాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఉల్లినూనెతో పది నిమిషాలు హెయిర్ మసాజ్ చేస్తే కుదుళ్లకు పోషణ అందుతుంది. జుట్టు రాలే సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. ఉల్లిపాయ నూనెతో కుదుళ్లకు మర్దన చేయడం ద్వారా జుట్టు పెరుగుతుంది.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?

winter tips, వెల్లుల్లిని ఇలా చేసి తింటే?చిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలోని అదనపు చెడు కొవ్వులు తగ్గుతాయి.

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభం

కాలిఫోర్నియా బాదంతో రెండు సూపర్‌ఫుడ్ రెసిపీలతో శీతాకాలపు ఆరోగ్యం ప్రారంభంశీతాకాలం ప్రారంభం అయింది. తినే ఆహరం పట్ల శ్రద్ధ చూపించటం… శరీర పునరుజ్జీవనానికి, మొత్తం ఆరోగ్యం మెరుగుపడటానికి తోడ్పడుతుంది. సంపూర్ణ, పోషకాలు అధికంగా ఉండే పదార్థాలను తీసుకోవటం సమతుల్యత, శక్తిని పునరుద్ధరించడానికి ఒక సులభమైన మార్గం. ఈ సీజన్ దినచర్యలో సరిగ్గా సరిపోయే రెండు వంటకాలు ఆల్మండ్- స్ప్రౌట్స్ టిక్కీ చాట్, రోస్టెడ్ గోబీ-ఆల్మండ్ సూప్-రెండూ కాలిఫోర్నియా ఆల్మండ్స్‌తో శక్తివంతం అయ్యాయి, ఇది ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఫైబర్‌కు ప్రసిద్ధి చెందిన సూపర్‌ఫుడ్.
