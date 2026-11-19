ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూ. 1,127 కోట్ల పెట్టుబడి కోసం హిందుస్థాన్ కోకా-కోలాకు అనుమతులు మంజూరు చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం
విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మరో పెట్టుబడి ప్రతిపాదన ముందుకొచ్చింది. ప్రముఖ శీతల పానీయాల తయారీ సంస్థ హిందుస్థాన్ కోకాకోలా బేవరేజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్(హెచ్సీసీబీ) రాష్ట్రంలో రూ.1,127 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ప్రభుత్వ అనుమతులు అందుకుంది. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగంలో ఈ పెట్టుబడి ప్రతిపాదనకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులను(జీఓ) హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్(HCCB)లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సప్లై చైన్ విభాగం అధిపతి అయిన అవినాష్ కాంత్ కుమార్కు విశాఖపట్నంలో జరుగుతున్న 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు-2026లో భాగంగా ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, పరిశ్రమల రంగ ప్రముఖుల సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అందజేశారు.
ఈ సందర్భంగా అవినాష్ కాంత్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తమ సంస్థ ప్రయాణంలో కీలక భాగస్వామిగా ఉందన్నారు. తమ బాట్లింగ్ కార్యకలాపాలు, భాగస్వామ్యాలు, సామాజిక కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్రంతో కలిసి ఎదగడానికి, దాని అభివృద్ధికి తోడ్పడే అవకాశం తమకు లభించిందన్నారు. తమ సంస్థపై నమ్మకంతో పెట్టుబడికి సంబంధించిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు అందించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో తమ కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించి, పారిశ్రామికాభివృద్ధికి తోడ్పడతామని వాగ్దానం చేశారు.
హెచ్సీసీబీకి ఆత్మకూరు(గుంటూరు జిల్లా), శ్రీకాళహస్తి(తిరుపతి జిల్లా)లో తయారీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రాల ద్వారా పానీయాల తయారీ, పంపిణీ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది. తాజాగా ప్రతిపాదించిన రూ.1,127 కోట్ల పెట్టుబడి రాష్ట్రంలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగ అభివృద్ధికి, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాల విస్తరణకు దోహదపడనుంది.