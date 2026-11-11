నవంబర్ 12న విశాఖపట్నంలో సీఐఐ సదస్సు.. హాజరుకానున్న కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా
కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా నవంబర్ 12న విశాఖపట్నంలో జరిగే 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2026 ప్రారంభోత్సవానికి హాజరు కానున్నారు. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారు. అనంతరం, ఆయన మహిళా- వృద్ధి సదస్సు 2026 ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, అమిత్ షాతో ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన సమస్యలపై చర్చించనున్నారు.
రాష్ట్రంలో ఆహార శుద్ధి యూనిట్ల ఏర్పాటుపై ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి చిరాగ్ కుమార్ పాశ్వాన్తో చర్చిస్తారు. తాజా ప్రకటనలో, ముఖ్యమంత్రి నవంబర్ 13న కేంద్ర విద్యా, వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార, ప్రజా పంపిణీ, నూతన, పునరుత్పాదక ఇంధన శాఖల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో కూడా సమావేశం కానున్నారు.
ఆ తర్వాత, చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్యలపై చర్చించడానికి కేంద్ర రోడ్డు రవాణా- రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో సమావేశం కానున్నారు. విశాఖపట్నంలో రెండు రోజుల పాటు జరిగే సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2026, ప్రపంచ పారిశ్రామిక నాయకులు, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు, దౌత్యవేత్తలు, ప్రముఖ బహుళజాతి కంపెనీల సీఈఓలను ఒకచోట చేర్చుతోంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సదస్సులో పాల్గొని, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలను బలోపేతం చేయడం లక్ష్యంగా పలు ఉన్నత స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు.
ముఖ్యమంత్రి, సింగపూర్ మంత్రి గాన్ సియో హువాంగ్, యూఏఈ ఆర్థిక, పర్యాటక శాఖ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రి, జపాన్ రాయబారి కీచి ఓనో, రష్యా రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్, స్లోవాక్ ఆర్థిక మంత్రి లాడిస్లావ్ కామెనికీ, గ్వాటెమాల విదేశాంగ శాఖ ఉప మంత్రి జూలియో ఎడ్వర్డో ఒరోజ్కో పెరెజ్లతో సమావేశం కానున్నారు.
ఆయన ప్రపంచ మేధో సంపత్తి సంస్థ (డబ్ల్యూఐపీఓ) డైరెక్టర్ జనరల్ డాక్టర్ డారెన్ టాంగ్, భారతదేశానికి జపాన్ మాజీ రాయబారి కెన్జీ హిరమత్సుతో కూడా సమావేశమవుతారు.