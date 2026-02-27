తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పరువు హత్య... యువకుడిని రాళ్లతో కొట్టి చంపారు
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పరువు హత్య చోటుచేసుకుంది. తూర్పు గోదావరి జిల్లా మండపేట మండలం వేములపల్లి గ్రామంలో ఒక యువకుడిని దారుణంగా రాళ్లతో కొట్టి చంపారు. ఒక రోజు ముందే ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఆ యువకుడిని అతని భార్య సోదరులే ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారని తెలుస్తోంది. మృతుడు సూర్యప్రకాష్ అనే వ్యక్తి అన్నవరం పట్టణంలో సంధ్యను వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ మహిళ కుటుంబ సభ్యుల ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఈ వివాహం జరిగింది.
పోలీసుల దర్యాప్తులో సంధ్య ప్రస్తుతం రాయవరంలో డిప్యూటీ తహశీల్దార్గా పనిచేస్తున్నారు. తమ సోదరి ప్రేమ వివాహం చేసుకోవాలని తీసుకున్న నిర్ణయంపై కోపంతో, ఆమె సోదరులు వేములపల్లి వైపు వెళుతుండగా సూర్యప్రకాష్తో గొడవ పడ్డారు. ఈ ఘర్షణ హింసాత్మకంగా మారింది. నిందితులు అతనిపై రాళ్లతో దాడి చేయడంతో అతను అక్కడికక్కడే మరణించాడని తెలుస్తోంది. ఈ ఘటనపై పోలీసుల దర్యాప్తు జరుగుతోంది.