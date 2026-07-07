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అమెరికాలో రోడ్డు ప్రమాదం - తెలుగు విద్యార్థిని మృతి
అమెరికాలో జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో తెలుగు విద్యార్థిని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతురాలిని అట్లూరి ప్రసన్నగా గుర్తించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా వాసిగా గుర్తించారు. ఇటీవలే గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న ప్రసన్న రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడం కుటుంబ సభ్యులను తీవ్ర దుఃఖసాగరంలోకి నెట్టింది.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా, ఇబ్రహీంపట్నం మండలం మూలపాడు గ్రామానికి చెందిన అట్లూరి ప్రసన్న న్యూయార్క్లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో మృతి చెందింది. ఈ ఘటన జులై 5న చోటుచేసుకుంది. వివరాల ప్రకారం, ప్రసన్న తన స్నేహితులతో కలిసి కారులో సమీపంలోని ఆలయానికి వెళుతోంది. ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద వారి వాహనం ఆగి ఉండగా, వెనుక నుంచి వేగంగా దూసుకొచ్చిన మరో కారు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ దుర్ఘటనలో ప్రసన్నతో పాటు మరో యువతి కూడా అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కారులో ఉన్న మూడో వ్యక్తి తీవ్రంగా గాయపడగా, అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
ప్రసన్న ఇటీవలే న్యూయార్క్లోని పేస్ యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసింది. మంచి ఉద్యోగం సంపాదించి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఆమె ఉద్యోగ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే విధి వక్రించి ప్రమాదం రూపంలో ఆమెను కబళించింది. ప్రసన్న మరణవార్త తెలియడంతో ఆమె స్వగ్రామం మూలపాడులో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
Victory Venkatesh :అనిల్ రావిపూడి చిత్రం షూటింగ్లో జాయిన్ అయిన విక్టరీ వెంకటేష్
విక్టరీ వెంకటేష్, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్, బ్లాక్బస్టర్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం గురించి తెలిసిందే. 'షైన్ స్క్రీన్స్' బ్యానర్పై సాహు గారపాటి భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాన్ని సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, శ్రీమతి అర్చన, జీ స్టూడియోస్ సమర్పిస్తున్నాయి. కల్యాణ్ రామ్ పుట్టినరోజున విడుదలైన ఆయన 'ఫస్ట్-లుక్' పోస్టర్కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.
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Nagabandham collections :నాగబంధం కలెక్షన్స్ కు దర్శక నిర్మాతలు తిప్పలు !
నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్' చిత్రం విడుదలకి ముందు మంచి ఆసక్తిని రేకెత్తించినప్పటికీ, బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం ఆశించిన స్థాయి విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. అప్పటి నుండి, ప్రేక్షకులను ఆకర్షించడానికి చిత్ర బృందం వివిధ మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. మొదటగా, హిందీ వెర్షన్ కోసం 'బుక్మైషో' లో 'ఒకటి కొంటే ఒకటి ఉచితం' (BOGO) ఆఫర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తర్వాత, సినిమా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే ఉద్దేశంతో నిడివిని సుమారు 15 నిమిషాల పాటు తగ్గించారు.