హాస్టల్ వార్డెన్ ఎంత పని చేసింది.. పెళ్లికి విద్యార్థినులను తీసుకెళ్లి.. డ్యాన్స్ చేయించింది..
విజయనగరం జిల్లా రాజంలోని ఒక హాస్టల్ వార్డెన్ విమర్శలను ఎదుర్కొంటున్నారు. పాఠశాల అధికారులు లేదా తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇవ్వకుండానే, ఆమె కొంతమంది విద్యార్థినులను వంజరంపేటలోని ఒక బంధువు వివాహానికి తీసుకెళ్లి, అక్కడ వారిని బహిరంగంగా నృత్యం చేయించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
రాజం సారథి రోడ్డులోని జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల-బాలికల జూనియర్ కళాశాలకు అనుబంధంగా ఉన్న హాస్టల్ వార్డెన్ అడప రామ, రెండు రోజుల క్రితం ఆ విద్యార్థినులను ఆ గ్రామానికి తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. ఈ విషయం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
విద్యార్థినులను హాస్టల్ నుండి బయటకు తీసుకెళ్లిన విషయం తమకు తెలియదని ప్రభుత్వ బాలికల పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు లతా మాధురి పేర్కొన్నారు. అలాగే ఈ ఘటనకు వార్డెన్ బాధ్యత వహించాలని అన్నారు. ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థినులు వివాహ వేడుకకు హాజరై నృత్యం చేశారని ప్రభుత్వ బాలికల జూనియర్ కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ జనార్దన రావు ధృవీకరించారు. దీనిపై విద్యార్థినులను మందలించామని.. హాస్టల్ వార్డెన్పై తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. ఇకపోతే విద్యాశాఖ అధికారులు ఈ వ్యవహారాన్ని సమీక్షించే అవకాశం ఉంది.