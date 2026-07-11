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యానాం వద్ద గోదావరి నదిలో చనిపోయిన వందలాది చేప పిల్లలు.. ఏం జరిగింది?
యానాం వద్ద గోదావరి నదిలో భారీ సంఖ్యలో చేప పిల్లలు చనిపోయి కనిపించడం స్థానికులు, మత్స్యకారులలో ఆందోళన కలిగించింది. వందలాది చేప పిల్లలు నదీ తీరానికి కొట్టుకువచ్చాయి. ఈ చేపల మరణాలకు గల ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. నీటి కాలుష్యం లేదా నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ ఘటన జరిగి ఉండవచ్చని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు.
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చేపల మరణాలకు గల అసలు కారణాన్ని నిర్ధారించడానికి నీటి నమూనాలను సేకరించి శాస్త్రీయ పరీక్షలు నిర్వహించాలని స్థానికులు మత్స్య శాఖ, కాలుష్య నియంత్రణ మండలిని కోరారు. అలాగే, ఈ ఘటనపై తక్షణమే విచారణ జరపాలని, విచారణ ఫలితాలను వీలైనంత త్వరగా వెల్లడించాలని వారు అధికారులను డిమాండ్ చేశారు.
యానాం గోదావరి నదిలో భారీ సంఖ్యలో చేప పిల్లల మృతి.. ఒడ్డుకు కొట్టుకొచ్చిన చేప పిల్లలు..— RTV (@RTVnewsnetwork) July 11, 2026
చేప పిల్లల ఆకస్మిక మృతితో స్థానికులు, మత్స్యకారుల్లో తీవ్ర ఆందోళన..
కాలుష్యమా? లేక ఆక్సిజన్ లేకపోవడమా? చేపల మృతికి కారణాలపై పెరుగుతున్న సందేహాలు..
నీటి నమూనాలను సేకరించి పరీక్షలు జరపాలని… pic.twitter.com/AaLIYnwHPU
కల్కి 2లో నటించనున్న సాయిపల్లవి?
టాలీవుడ్ అగ్రనటి సాయిపల్లవి కల్కి-2లో నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సాయి పల్లవి కల్కి 2 షూటింగ్లో చేరడం గురించి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఎల్లమ్మ, మా ఇంటి బంగారం వంటి ప్రధాన తెలుగు ప్రాజెక్టులను తిరస్కరించిన తర్వాత, ఆమె చివరికి 'కల్కి 2'లో భాగమవుతుందో లేదోనని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.