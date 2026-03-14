భార్య ఉరేసుకుంటుంటే వీడియో తీసిన భర్త.. వెటకారం కాస్త విషాదంగా..?
రాజంపేటలో దారుణం జరిగింది. భార్య ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడుతుంటే భర్త తేలిగ్గా తీసుకున్నాడు. కళ్లెదుట భార్య ప్రాణాలతో కొట్టుమిట్టాడుతుంటే, అదంతా నాటకమని భ్రమపడి ఓ భర్త వీడియో తీశాడు. అయితే ఆ నిర్లక్ష్యమే ఆమె ప్రాణాలు తీసింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒంగోలుకు చెందిన శ్రీరాం శ్రీనివాసులు నందలూరులో లోకోపైలట్గా పనిచేస్తున్నాడు. భార్య కృష్ణవేణి భర్తకు మద్యం అలవాటు వుండటంతో రోజూ గొడవపడేది. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఈ కారణంగా మనస్తాపం చెందిన కృష్ణవేణి చనిపోతానంటూ గత ఆరు నెలలుగా భర్తను హెచ్చరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
గురువారం మరోసారి ఇదే విషయమై గొడవ జరగడంతో కృష్ణవేణి గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేసుకుంది. చీరతో ఫ్యాన్కు ఉరేసుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. కిటికీలోంచి ఇదంతా చూసిన భర్త ఏదో డ్రామా చేస్తోందని నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించాడు. వెంటనే తన సెల్ఫోన్లో వీడియో తీస్తూ, సరిగ్గా ఉరేసుకో అంటూ నవ్వుతూ ఎగతాళి చేశాడు.
అదే సమయంలో ఆమె కాలు జారి మంచంపై నుంచి కిందకు పడటంతో ఉచ్చు బిగుసుకుపోయింది. పరిస్థితి చేయిదాటిపోవడంతో ఆలస్యంగా గ్రహించిన శ్రీనివాసులు తలుపులు బద్దలు కొట్టేందుకు విఫలయత్నం చేశాడు. స్థానికులు వచ్చి చూసేలోపే కృష్ణవేణి ప్రాణాలు విడిచింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇంకా శ్రీనివాసులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.