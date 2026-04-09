ఎవరితో తిరుగుతున్నావ్ అంటూ రోకలి బండతో భార్య తలపగలగొట్టి హత్య చేసిన భర్త
మార్కాపురం జిల్లా గిద్దలూరులో దారుణం జరిగింది. భార్యపై అనుమానంతో రోకలి బండతో తలపై మోది అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసాడు. గిద్దలూరులోని ఏబీఏ పాలెంలో జరిగిన ఘటన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 40 ఏళ్ల గంగయ్య, 36 ఏళ్ల ప్రేమకుమారి గిద్దలూరు ఏబీఏ పాలెంలో కాపురం వుంటున్నారు. ఐతే గంగయ్య మద్యానికి బానిసయ్యాడు. ఈ క్రమంలో చీటికిమాటికి భార్యతో గొడవపడుతుండేవాడు.
ఈమధ్య ఈ గొడవకు తోడు భార్య ఎవరితోనో సన్నిహితంగా వుంటుందంటూ ఆమెపై ఆరోపణలు చేయడం ప్రారంభించాడు. దీనితో తన భర్తతో కలిసి వుండటం సాధ్యం కాదని నెల రోజుల క్రితం పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది. ఐతే ఆమె కాళ్లావేళ్లా పడి తిరిగి ఇంటికి తీసుకుని వచ్చాడు. గురువారం ఉదయం ఎప్పట్లాగే పూటుగా మద్యం సేవించి ఆమెపై గొడవకు దిగాడు.
ఎవరితో తిరుగుతున్నావంటూ గట్టిగా కేకలు వేస్తూ రోకలి బండ తీసుకుని ఆమె తలపై గట్టిగా మోది చంపేసాడు. ఆమె ఆర్తనాదాలు విన్న ఇరుగుపొరుగువారు వచ్చేలోపుగానే ఆమె ప్రాణాలు విడిచింది. పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘటనస్థలానికి చేరుకుని నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.