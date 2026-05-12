మంగళవారం, 12 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: మంగళవారం, 12 మే 2026 (15:19 IST)

భర్త వివాహేతర సంబంధాలు, నిలదీసిన భార్యపై దాడి: 45 రోజులకే నవ వధువు ఆత్మహత్య

Tejashree
ఫోటో కర్టెసి- సోషల్ మీడియా
విశాఖపట్టణం నగర శివారు ప్రాంతంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివాహమైన కేవలం నెలన్నర వ్యవధిలోనే, భర్త వేధింపుల కారణంగా ఒక నవవధువు ఆదివారం రాత్రి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన సోమేశ్వరరావుతో బాధితురాలు తేజశ్రీకి 45 రోజుల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులు నగరంలోని రేసుపువానిపాలెంలో నివసిస్తున్నారు. అక్కడ సోమేశ్వరరావు ఒక లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వహిస్తున్నాడు. గత కొద్ది రోజులుగా, తన భర్త ఇతర మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు తేజశ్రీకి తెలిసింది.
 
ఈ వ్యవహారాల గురించి ఆమె సోమేశ్వరరావును నిలదీసింది. దాంతో అతడు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఆమెను తీవ్రమైన శారీరక, మానసిక వేధింపులకు గురిచేయడం ప్రారంభించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితి గురించి తేజశ్రీ శ్రీకాకుళంలో ఉన్న తన తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసింది. అయితే, వివాహం జరిగిన తొలినాళ్లలో ఇటువంటి సమస్యలు సహజమేనని చెబుతూ ఆమె తల్లి ఆమెను ఓదార్చి సర్దుకుపోవాలని సూచించింది.
 
ఐతే భర్త వేధింపులను ఇక భరించలేకపోయిన తేజశ్రీ, తమ నివాసంలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, పోలీసులు సోమేశ్వరరావుపై కేసు నమోదు చేసి, అతన్ని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. నిందితుడి చర్యలకు గాను అతనికి కఠిన శిక్ష విధించాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్?దశాబ్దాల విరామం తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ ఒకే తెరపై కనిపించనున్నారు. అత్యంత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. కొన్ని నెలల క్రితమే, ఈ కలయికను చిత్ర నిర్మాతలు ఒక వీడియో ద్వారా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ చిత్రంలో త్రిష కృష్ణన్ ఒక కీలక పాత్రలో నటించనున్నారని తాజా వార్తలు సూచిస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆమె ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు అంగీకరిస్తే, ఆమెకు భారీ పారితోషికం లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆమె ఈ చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయాన్ని నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.

మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించిన తమన్నా భాటియాటాలీవుడ్ తమన్నా భాటియా ఈ మధ్యకాలంలో ఆధ్యాత్మికత వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. గత కొన్ని నెలలుగా, ఈ నటి అస్సాంలోని కామాఖ్య ఆలయంతో సహా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పలు ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. మంగళవారం ఉదయం, తమన్నా ప్రఖ్యాత మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగాన్ని సందర్శించి, అక్కడ పరమశివునికి అంకితమైన పవిత్ర 'భస్మ హారతి' క్రతువులలో పాల్గొన్నారు.

Dimple Hayathi : భోగి లో తిరుగుబాటు స్వభావం లుక్ తో మందారం గా డింపుల్ హయాతిశర్వానంద్ నటిస్తున్న చిత్రం భోగి. ఇటీవల చిత్ర యూనిట్ భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లను చిత్రీకరించింది. హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంలో 1960ల కాలాన్ని ప్రతిబింబించేలా భారీ సెట్ నిర్మించి షూటింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. సినిమా స్కేల్, యాక్షన్ ఇంటెన్సిటీపై మేకర్స్ చాలా కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారు.

Peddi diet: రామ్ చరణ్ శాఖాహారం, కఠిన వ్యాయామంతో రూపొందిన పెద్ది ట్రైలర్ రాబోతోందిబుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వం వహించిన 'పెద్ది' చిత్రంలో, 1980ల నాటి గ్రామీణ యువకుడైన పెద్ది పెహల్వాన్ పాత్రలో రామ్ చరణ్ నటించారు. అతను క్రికెట్ మరియు ఒక ప్రర్థితో కుస్తీ ద్వారా తన సమాజాన్ని ఏకం చేస్తాడు. అతని సరసన జాన్వీ కపూర్ నటించగా, శివ రాజ్‌కుమార్, జగపతి బాబు మరియు ఇతరులు సహాయ పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సంగీతం అందించారు.

Suriya: త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత డిఫరెంట్ కథతో వీరభద్రుడు చేశా : కథానాయకుడు సూర్యఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన నా సినిమాలన్నింటికంటే చాలా డిఫరెంట్‌గా చూపించారు. త్రిషతో 23 ఏళ్ల తర్వాత కలిసి పనిచేసిన సినిమా ఇది. తను చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మ్ చేసింది. విక్రమ్ గారు అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు డిజైన్ చేశారు అని కథానాయకుడు సూర్య అన్నారు. ఆయన నటించిన తమిళ సినిమా తెలుగులో వీరభద్రుడుగా రాబోతోంది. ఈ చిత్రం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ద్వారా మే 14న ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో రిలీజ్ అవుతుంది.

