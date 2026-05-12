భర్త వివాహేతర సంబంధాలు, నిలదీసిన భార్యపై దాడి: 45 రోజులకే నవ వధువు ఆత్మహత్య
విశాఖపట్టణం నగర శివారు ప్రాంతంలో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకుంది. వివాహమైన కేవలం నెలన్నర వ్యవధిలోనే, భర్త వేధింపుల కారణంగా ఒక నవవధువు ఆదివారం రాత్రి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన సోమేశ్వరరావుతో బాధితురాలు తేజశ్రీకి 45 రోజుల క్రితం వివాహం జరిగింది. ఈ దంపతులు నగరంలోని రేసుపువానిపాలెంలో నివసిస్తున్నారు. అక్కడ సోమేశ్వరరావు ఒక లేడీస్ హాస్టల్ నిర్వహిస్తున్నాడు. గత కొద్ది రోజులుగా, తన భర్త ఇతర మహిళలతో అక్రమ సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు తేజశ్రీకి తెలిసింది.
ఈ వ్యవహారాల గురించి ఆమె సోమేశ్వరరావును నిలదీసింది. దాంతో అతడు తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఆమెను తీవ్రమైన శారీరక, మానసిక వేధింపులకు గురిచేయడం ప్రారంభించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ పరిస్థితి గురించి తేజశ్రీ శ్రీకాకుళంలో ఉన్న తన తల్లిదండ్రులకు తెలియజేసింది. అయితే, వివాహం జరిగిన తొలినాళ్లలో ఇటువంటి సమస్యలు సహజమేనని చెబుతూ ఆమె తల్లి ఆమెను ఓదార్చి సర్దుకుపోవాలని సూచించింది.
ఐతే భర్త వేధింపులను ఇక భరించలేకపోయిన తేజశ్రీ, తమ నివాసంలో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, పోలీసులు సోమేశ్వరరావుపై కేసు నమోదు చేసి, అతన్ని జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. నిందితుడి చర్యలకు గాను అతనికి కఠిన శిక్ష విధించాలని కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.