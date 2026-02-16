శీతాకాలానికి బైబై.. తెలంగాణలో పెరిగిన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు
మూడు నెలలకు పైగా కొనసాగిన శీతాకాల పరిస్థితుల నుండి పూర్తిగా విరామం తీసుకుని, తెలంగాణలో కనిష్ట, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం ప్రారంభించాయి. హైదరాబాద్లోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాలలో స్పష్టమైన ఉష్ణోగ్రతలలో స్థిరమైన పెరుగుదలను సూచించింది.
ఇది వేసవి కాలం వచ్చిందనడానికి స్పష్టమైన సంకేతం. సోమవారం ఐఎండీ-హైదరాబాద్ దీర్ఘకాల వాతావరణ సూచన ప్రకారం, వేసవి లాంటి పరిస్థితులకు మారుతుందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం, వర్షాలు ఉండవని సూచించింది. గరిష్ట పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 33 డిగ్రీల సెల్సియస్, 34 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉండవచ్చు.
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 18 డిగ్రీల సెల్సియస్ నుండి 19 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు ఉంటాయని ఐఎండీ హైదరాబాద్ తెలిపింది. ఉదయం వేళల్లో తేలికపాటి పొగమంచు లేదా పొగమంచు ఉండవచ్చు. మధ్యాహ్నం వేళల్లో ఎక్కువగా పొడిగా, ఎండగా ఉంటుందని అంచనా.