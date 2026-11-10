రూ.2లక్షల లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడిన సబ్ ఇన్స్స్పెక్టర్
తెలంగాణ అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) సోమవారం ఒక సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ను లంచం తీసుకుంటుండగా రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకుంది. అధికారిక పనిని పూర్తి చేసేందుకు ఆయన రూ.2 లక్షల లంచం తీసుకుంటుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. ఫిర్యాదుదారుడి నుంచి రూ. 2 లక్షల లంచం డిమాండ్ చేసి తీసుకుంటున్న సమయంలో కొండారెడ్డి శ్రీనివాస్ అనే సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ను తమ అధికారులు పట్టుకున్నారని ఏసీబీ పేర్కొంది.
మల్కాజ్గిరి కమిషనరేట్ పరిధిలోని కీసర పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న ఈ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ను అరెస్టు చేశారు. ఏసీబీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కీసర పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన రెండు క్రిమినల్ కేసుల్లో ఫిర్యాదుదారుడు నిందితుడిగా ఉన్నాడు. ఈ కేసుల్లో విచారణను వేగంగా పూర్తి చేసి, వెంటనే ఛార్జ్ షీట్లు దాఖలు చేసేందుకు సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ లంచం డిమాండ్ చేసి తీసుకున్నట్లు ఆరోపణ.
ఫిర్యాదు అందుకున్న సిటీ రేంజ్-2 ఏసీబీ అధికారులు పథకం ప్రకారం వల పన్ని, లంచం తీసుకుంటున్న సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు.నిందితుడైన అధికారి వద్ద నుంచి రూ. 2 లక్షల నగదును ఏసీబీ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సదరు అధికారి తన హోదాను దుర్వినియోగం చేస్తూ, అక్రమ లబ్ధి పొందేందుకు తన విధులను నిజాయితీ లేకుండా, అక్రమ పద్ధతిలో నిర్వహించారని ఏసీబీ ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ఏసీబీ అధికారులు ఎస్ఐ శ్రీనివాస్ను అరెస్టు చేసి, నాంపల్లిలోని ఎస్పీఈ, ఏసీబీ కేసుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరిచారు. ఆయనను జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు తరలించారు.ఈ కేసుపై విచారణ కొనసాగుతోంది.
భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఫిర్యాదుదారుడి వివరాలను గోప్యంగా ఉంచినట్లు ఏసీబీ తెలిపింది. ఈ నెలలో ఏసీబీ చేతికి చిక్కిన పోలీసు అధికారికి సంబంధించి ఇది రెండో ఘటన. నవంబర్ 4న ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఒక సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ రూ. 40,000 లంచం తీసుకుంటుండగా పట్టుబడ్డారు.
బజార్హత్నూర్ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన ఎస్ఐ జి. రమేష్, ఒక అవివాహిత మహిళ ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన కేసులో ఫిర్యాదుదారుడిని ఇరికించకుండా ఉండేందుకు, అలాగే తన వద్ద ఉంచుకున్న ఫిర్యాదుదారుడి మొబైల్ ఫోన్ను తిరిగి ఇచ్చేందుకు లంచం డిమాండ్ చేశారు.
మరణించిన మహిళ తన మరణానికి ముందు చివరి ఫోన్ కాల్ను ఫిర్యాదుదారుడికే చేసినట్లు సమాచారం. ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని, సదరు ఎస్ఐ ఫిర్యాదుదారుడిని ఈ కేసులో ఇరికిస్తానని బెదిరించాడని, అలా చేయకుండా ఉండాలంటే అక్రమంగా డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాడని ఆరోపణ. నిందితుడైన పోలీసు అధికారి మొదట రూ. 50,000 డిమాండ్ చేయగా, ఫిర్యాదుదారుడు కోరడంతో ఆ మొత్తాన్ని రూ. 40,000కు తగ్గించాడు.