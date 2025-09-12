2029లో ఎన్డీఏ నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుంది: చంద్రబాబు నాయుడు
2029లో ఎన్డీఏ నాలుగోసారి అధికారంలోకి వస్తుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హామీ ఇచ్చారు. కేంద్రంలో, రాష్ట్రంలో కూటమి గెలుస్తుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. లిఖితపూర్వకంగా తీసుకోండని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నాయుడు అమరావతి, విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించారు. తన గత ప్రభుత్వం హైదరాబాద్, వైజాగ్, విజయవాడ, తిరుపతి, వరంగల్లపై పనిచేసినప్పటికీ, అనేక అంశాల కారణంగా హైదరాబాద్లో వృద్ధి కేంద్రీకృతమైందని ఆయన వివరించారు.
ప్రతి రాష్ట్రంలో సాధారణంగా ఒక ఆధిపత్య నగరం ఉంటుందని చంద్రనాయుడు హైలైట్ చేశారు. ఉదాహరణకు, కర్ణాటకలో బెంగళూరు, తమిళనాడులో చెన్నై, తెలంగాణలో హైదరాబాద్ ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ 35శాతం వ్యవసాయం, తెలంగాణ సేవా రంగం 67శాతం వాటా కలిగి ఉందని చెప్పారు.
నాలెడ్జ్ ఎకానమీని బలోపేతం చేయడానికి ఐటీ, ఆరోగ్యం, పర్యాటకం, బ్యాంకింగ్, విద్యను పెంచాలని చంద్రబాబు చెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా మొత్తం వృద్ధిని నిర్ధారించడానికి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఆహార ఆధారిత పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరాన్ని కూడా పునరుద్ఘాటించారు.