నడిచి వెళ్తున్న మహిళను ఆటో రిక్షాలో ఎక్కించుకుని లైంగిక దాడి
జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక మహిళపై గుర్తుతెలియని వ్యక్తి లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. రాయదుర్గం సమీపంలో బాధితురాలు నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితుడు ఆమె వద్దకు వచ్చి, ఇంటి పని ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికి, ఆమెను ఆటోరిక్షాలో ఎక్కించుకున్నాడు.
తాను వెళ్లే ముందు తన భర్తకు చెబుతానని బాధితురాలు చెప్పినప్పటికీ, నిందితుడు ఆమె మాటలను పట్టించుకోలేదు. ఆ తర్వాత అతను ఆమెను రోడ్ నంబర్ 51 సమీపంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లి, అక్కడ ఆమెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.
అనంతరం బాధితురాలు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ఆమెను వైద్య సహాయం కోసం అమీర్పేటలోని యూసీహెచ్కి తరలించారు. పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజీ, ఇతర ఆధారాల సహాయంతో నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.