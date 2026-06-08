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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (23:05 IST)

ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం: సుస్థిర వ్యవసాయంపై రైతులకు హ్యుందాయ్ అయానిక్ ఫారెస్ట్ అవగాహన

Sustainable Agriculture on World Environment Day
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (23:05 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (23:07 IST)
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ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని.. హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్‌కు చెందిన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత విభాగం 'హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్' ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. తమ ప్రతిష్టాత్మక 'హ్యుందాయ్ అయానిక్ ఫారెస్ట్' కార్యక్రమంలో భాగంగా, సుస్థిర వ్యవసాయం మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ రైతు సదస్సును ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందుతున్న మొత్తం 290 మంది రైతుల్లో సుమారు 60 మంది ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో పలు కీలక అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. పంటల నిర్వహణ, పర్యావరణ అనుకూల వ్యవసాయ పద్ధతులపై ఆచరణాత్మకమైన సమాచారాన్ని అందించేందుకు 'అవగాహన వర్క్‌షాప్'ను నిర్వహించారు. కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యాన్ని, పరస్పర విజ్ఞాన బదిలీని బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో 'రైతులతో ముఖాముఖి' ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే, పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడంలో రైతుల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ 'మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని' చేపట్టారు. దీర్ఘకాలిక పర్యావరణ సుస్థిరత కోసం చేస్తున్న ఈ సమిష్టి కృషీలో స్థానిక జిల్లా అధికారులు సైతం పాలుపంచుకున్నారు.
 
హ్యుందాయ్ 'అయానిక్ ఫారెస్ట్' కార్యక్రమం భారతదేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతూ భారీ స్థాయిలో ముందుకు సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా.. తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో 12.16 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 5,750 మొక్కలతో ఒక జీవవైవిధ్య పునరుద్ధరణ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని నంద్యాల, కర్నూలు జిల్లాల్లో రైతుల జీవనోపాధికి తోడ్పడేలా 650 ఎకరాల్లో 42,000 కు పైగా మొక్కలతో 'వ్యవసాయ అటవీకరణ’ కార్యక్రమాలను అమలు చేశారు. అలాగే పుణెలో 90.5 ఎకరాల్లో 10 లక్షలకు పైగా మొక్కలతో మియావాకి విధానంలో ఒక భారీ పట్టణ అడవిని నిర్మించారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటి ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పది లక్షల మొక్కలు నాటాలనే మైలురాయిని సంస్థ విజయవంతంగా అధిగమించింది.
 
రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా.. గ్రామీణ వర్గాలకు సాధికారత కల్పించడం, సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం, పచ్చదనంతో కూడిన దృఢమైన భారతదేశ నిర్మాణానికి తోడ్పడటం పట్ల తమకున్న అంకితభావాన్ని హెచ్ఎంఐఎఫ్ మరోసారి చాటుకుంది.
 
క్యాప్షన్: 'అయానిక్ ఫారెస్ట్' కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం రోజున హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్ (హెచ్ఎంఐఎఫ్) నిర్వహించిన ప్రత్యేక సదస్సుకు హాజరైన రైతులు. లబ్ధిదారులైన 290 మంది రైతుల్లో సుమారు 60 మంది ఇందులో పాల్గొన్నారు. స్థానిక అధికారుల మద్దతు, భాగస్వామ్యంతో పంటల నిర్వహణపై అవగాహన సదస్సు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని సంస్థ నిర్వహించింది. సుస్థిర వ్యవసాయం, మెరుగైన జీవనోపాధి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పచ్చదనం పెంపు పట్ల హెచ్ఎంఐఎఫ్ కు ఉన్న నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం స్పష్టం చేస్తోంది.
 
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ఐవీఆర్

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