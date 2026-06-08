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ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం: సుస్థిర వ్యవసాయంపై రైతులకు హ్యుందాయ్ అయానిక్ ఫారెస్ట్ అవగాహన
ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని.. హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్కు చెందిన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత విభాగం 'హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్' ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. తమ ప్రతిష్టాత్మక 'హ్యుందాయ్ అయానిక్ ఫారెస్ట్' కార్యక్రమంలో భాగంగా, సుస్థిర వ్యవసాయం మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణను ప్రోత్సహించేందుకు ఈ రైతు సదస్సును ఏర్పాటు చేసింది. ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందుతున్న మొత్తం 290 మంది రైతుల్లో సుమారు 60 మంది ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమంలో పలు కీలక అంశాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. పంటల నిర్వహణ, పర్యావరణ అనుకూల వ్యవసాయ పద్ధతులపై ఆచరణాత్మకమైన సమాచారాన్ని అందించేందుకు 'అవగాహన వర్క్షాప్'ను నిర్వహించారు. కమ్యూనిటీ భాగస్వామ్యాన్ని, పరస్పర విజ్ఞాన బదిలీని బలోపేతం చేసే లక్ష్యంతో 'రైతులతో ముఖాముఖి' ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే, పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడంలో రైతుల భాగస్వామ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ 'మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని' చేపట్టారు. దీర్ఘకాలిక పర్యావరణ సుస్థిరత కోసం చేస్తున్న ఈ సమిష్టి కృషీలో స్థానిక జిల్లా అధికారులు సైతం పాలుపంచుకున్నారు.
హ్యుందాయ్ 'అయానిక్ ఫారెస్ట్' కార్యక్రమం భారతదేశవ్యాప్తంగా పర్యావరణంపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతూ భారీ స్థాయిలో ముందుకు సాగుతోంది. ఇందులో భాగంగా.. తమిళనాడులోని కాంచీపురంలో 12.16 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 5,750 మొక్కలతో ఒక జీవవైవిధ్య పునరుద్ధరణ కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నంద్యాల, కర్నూలు జిల్లాల్లో రైతుల జీవనోపాధికి తోడ్పడేలా 650 ఎకరాల్లో 42,000 కు పైగా మొక్కలతో 'వ్యవసాయ అటవీకరణ’ కార్యక్రమాలను అమలు చేశారు. అలాగే పుణెలో 90.5 ఎకరాల్లో 10 లక్షలకు పైగా మొక్కలతో మియావాకి విధానంలో ఒక భారీ పట్టణ అడవిని నిర్మించారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నింటి ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా పది లక్షల మొక్కలు నాటాలనే మైలురాయిని సంస్థ విజయవంతంగా అధిగమించింది.
రైతుల కోసం ప్రత్యేకంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా.. గ్రామీణ వర్గాలకు సాధికారత కల్పించడం, సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం, పచ్చదనంతో కూడిన దృఢమైన భారతదేశ నిర్మాణానికి తోడ్పడటం పట్ల తమకున్న అంకితభావాన్ని హెచ్ఎంఐఎఫ్ మరోసారి చాటుకుంది.
క్యాప్షన్: 'అయానిక్ ఫారెస్ట్' కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం రోజున హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా ఫౌండేషన్ (హెచ్ఎంఐఎఫ్) నిర్వహించిన ప్రత్యేక సదస్సుకు హాజరైన రైతులు. లబ్ధిదారులైన 290 మంది రైతుల్లో సుమారు 60 మంది ఇందులో పాల్గొన్నారు. స్థానిక అధికారుల మద్దతు, భాగస్వామ్యంతో పంటల నిర్వహణపై అవగాహన సదస్సు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని సంస్థ నిర్వహించింది. సుస్థిర వ్యవసాయం, మెరుగైన జీవనోపాధి, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పచ్చదనం పెంపు పట్ల హెచ్ఎంఐఎఫ్ కు ఉన్న నిబద్ధతను ఈ కార్యక్రమం స్పష్టం చేస్తోంది.
Peddi Thanks meet: హిట్ అవ్వాలనే కసితో పెద్ది సినిమా చేశా, ప్రేక్షకులు దీవించారు : రామ్ చరణ్
పెద్ది సినిమా విడుదలై మంచి టాక్ తో రన్ అవుతుండడంతో నేడు హైదరాబాద్ లో థ్యాంక్స్ ప్రెస్ మీట్ ను చిత్ర యూనిట్ నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ మాట్లాడుతూ, నచ్చుతూ, ప్రేమిస్తూ పనిచేయడం నాకు ఇష్టం. తెలిసిన పని చేస్తూ ఇంత ప్రేమను పొందడం అర్థంకాలేదు. ఎవరూ నన్ను పుష్ చేసి ఇలా చేయి అనలేదు. నాకు పెద్ది సినిమా చేయడం చాలా సంత్రుప్తిగా వుంది. అందుకే థ్యాంక్స్ చెబుదామనే ఈ రోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం.
Trigun : జంగా గా త్రిగుణ్ మోషన్ పోస్టర్ విడుదల
త్రిగుణ్, నేహా పఠాన్, వరలక్ష్మీ శరత్ కుమార్ ప్రధాన తారాగణంగా నటిస్తున్న చిత్రం జంగా. కెవిన్ గడ్డం(శ్రీహరి) కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వనిత కిలారి సమర్పణలో ఆర్కె ఫిల్మ్ ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ మీద రమ్య కిలారి, జయచంద్ర నాయుడు కిలారి నిర్మిస్తున్న చిత్రం. నేడు త్రిగుణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్రయూనిట్ స్పెషల్ అప్డేట్ను ఇచ్చారు.
Thaman: ప్రజలు హ్యాపీగా వుండేందుకే ఓజీ టూర్ చేస్తున్నాం : థమన్
ఓజీ టూర్ పేరుతో తన టీమ్ తో థమన్ ప్రోగ్రామ్ లు చేస్తున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను ఆయన హైదరాబాద్ తెలియజేశారు. హైదరాబాద్ లో జూన్ 6న జరగాల్సింది. వర్షం కారణంగా వాయిదా పడింది. అందుకే జూన్ 13న ప్రారంబిస్తున్నాం. నాలుగు సిటీలలో ఓజీ షో చేయాలనుకున్నాం. ఓజీ లోని టైటిల్ సాంగ్ కు ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే ఆ పేరుతో షో చేస్తున్నాం. బుక్ హౌ షోలో దాదాపు టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. షో కు వచ్చేవారికి చాలా ప్రికాషియన్స్ తీసుకున్నాం.
Akash Goparaju: ఎప్పుడూ నా వెన్నంటే అమ్మ ప్రోత్సహిస్తుంది : ఆకాష్ గోపరాజు
తొలి చిత్రం ‘సర్కారు నౌకరి’తో హీరోగా పరిచయమైన ఆకాష్ గోపరాజు, ఇప్పుడు ‘కొత్త మలుపు’తో మరో విభిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సినిమాపై తెలుగు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. కోనసీమ నేపథ్యం, రొమాన్స్, సస్పెన్స్, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ కలగలిసిన ఈ చిత్రం జూన్ 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమాపై చిత్రబృందం పూర్తి నమ్మకంతో ఉంది.