చెవిరెడ్డి అన్నకు నేను ఎస్కార్ట్: ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి, వీడియో
తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి చూద్దామని వెళ్లిన వైసిపి నాయకుడు చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డికి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి షాకిచ్చారు. ఆయన ఎటు వెళ్తుంటే అటే వెళ్తూ... నేను చెవన్నకు ఎస్కార్ట్. అన్నా ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా జరగనీయండి. తెలుగుదేశం నాయకులను అనవసరంగా రెచ్చగొట్టొద్దు. అవసరమైతే పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఒకే కారులో వెళ్లి పరిశీలిద్దాము.
మీకు ఎస్కార్టుగా నేను వుంటాను అని ఆయనను అనుసరిస్తూ వచ్చారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ... గత ఎన్నికల్లో ఎస్పీ, పోలీసులను ఎలా వాడారండి మీరు... అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఓటర్లూ... మీరు ప్రశాంతంగా మీ ఓట్లను వేసుకోండి. చెవన్న దగ్గర నేను వున్నాగా అంటూ సెటైర్లు వేసారు.
పాపం చెవిరెడ్డి గారు సిగ్గుపడుతున్నట్టు ఉన్నారు ఈమె raggingచూశారా lady politicians ఇదే problem మొహమాటం emina తిరిగి అన్నారు అంటే రోడ్మీదనే పరువు తీసేస్తారు. నేను కాలేజ్ లో చదువుతున్నప్పుడు మా సీనియర్ అమ్మాయిలు చాలా మంది నన్ను ర్యాగింగ్ చేసేవాళ్ళు careful గా ఉండాలి https://t.co/QN27z0Y5d4— ???????????????????? (@The1Naren) November 5, 2026