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  4. I am an escort for Chevireddy-anna: Sudha Reddy, wife of MLA Pulivarthi Nani, Video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (14:57 IST)

చెవిరెడ్డి అన్నకు నేను ఎస్కార్ట్: ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి, వీడియో

Chevireddy, Sudha Reddy
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (15:02 IST)
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తిరుపతి జిల్లా చంద్రగిరి పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ సరళి చూద్దామని వెళ్లిన వైసిపి నాయకుడు చెవిరెడ్డి భాస్కరరెడ్డికి ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని సతీమణి సుధారెడ్డి షాకిచ్చారు. ఆయన ఎటు వెళ్తుంటే అటే వెళ్తూ... నేను చెవన్నకు ఎస్కార్ట్. అన్నా ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా జరగనీయండి. తెలుగుదేశం నాయకులను అనవసరంగా రెచ్చగొట్టొద్దు. అవసరమైతే పోలింగ్ కేంద్రాలకు ఒకే కారులో వెళ్లి పరిశీలిద్దాము.
 
మీకు ఎస్కార్టుగా నేను వుంటాను అని ఆయనను అనుసరిస్తూ వచ్చారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ... గత ఎన్నికల్లో ఎస్పీ, పోలీసులను ఎలా వాడారండి మీరు... అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. ఓటర్లూ... మీరు ప్రశాంతంగా మీ ఓట్లను వేసుకోండి. చెవన్న దగ్గర నేను వున్నాగా అంటూ సెటైర్లు వేసారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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