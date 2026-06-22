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  4. I am giving you an hour, leave my Duvvada Srinivas alone, or else: Divvela Madhuri warns the police, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (19:04 IST)

మీకు గంట టైమిస్తున్నా, నా దువ్వాడను వదిలేయండి లేకపోతే: పోలీసులకు దివ్వెల మాధురి వార్నింగ్, వీడియో

Divvela Madhuri warns the police
BY: ఐవీఆర్
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (18:58 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (19:04 IST)
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Divvela Madhuri agitation at Kottur police
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు శ్రీకాకుళంలోని కొత్తూరు పోలీసు స్టేషనులో దువ్వాడ శ్రీనివాస్ పైన కేసు నమోదైంది. ఈ నేపధ్యంలో కొత్తూరు పోలీసులు సోమవారం ఉదయం దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ను అదుపులోకి తీసుకుని స్టేషనుకి తీసుకెళ్లి విచారిస్తున్నారు. ఐతే ఒక సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీని పోలీసు స్టేషనులో గంటలకొద్దీ కూర్చోబెడతారా అంటూ దివ్వెల మాధురి పోలీసు స్టేషన్ ఎదుట బైఠాయించారు.
 
ఆమె మాట్లాడుతూ.... ఎవడో కౌన్‌కిస్కా గొట్టంగాడు పవన్ కల్యాణ్ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసాడని కేసు పెడితే దువ్వాడ శ్రీనివాస్ ను తీసుకొస్తారా? తనపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసాడని పవన్ కల్యాణ్ ను కేసు పెట్టమనండి. అంతేగానీ ఎవడో కౌన్ కిస్కా పెడితే పోలీసులు ఇలాంటి దారుణం చేయడమేంటి. దువ్వాడ ఏం చేసారనీ, హత్యలు చేసారా... భూకబ్జాలు చేసారా, ఎందుకు తీసుకొచ్చారు. మీకు మరో గంట టైమిస్తున్నా. ఈలోపు దువ్వాడను విడుదల చేస్తే సరి లేదంటే ఆత్మాహుతి దాడి చేసేందుకు సైతం కార్యకర్తలు వెనుకాడరు అంటూ హెచ్చరించారు.
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ఐవీఆర్

NBK112: నారా లోకేష్ అతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ 112 చిత్రం

NBK112: నారా లోకేష్ అతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ 112 చిత్రంనందమూరి బాలకృష్ణ నటించనున్న 'NBK112' చిత్రం అధికారిక ప్రారంభోత్సవం జూన్ 25న ఉదయం 9 గంటలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని వెంకటపాలెంలో ఉన్న టీటీడీ శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పూజా కార్యక్రమంతో జరగనుంది. ఈ చిత్ర నిర్మాతలు 'యువసుధ ఆర్ట్స్' మరియు 'SLV సినిమాస్' ఒక పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

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సంధ్య థియేటర్ తొక్కిసలాట : వర్చ్యువల్‌గా కోర్టుకు హాజరైన అల్లు అర్జున్

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ఈ ఫోటోకి నువ్వక్కర్లేదు, పక్కకెళ్లు అంటూ శ్రీలీలకు వేలు చూపిస్తూ షాకిచ్చిన సీఎం భార్య, వీడియో

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