నేను గర్భవతినయ్యా, ట్రాన్స్జెండర్ తమన్నా షాకింగ్ పోస్ట్, ఫోటోలు
ట్రాన్స్జెండర్ తమన్నా షాకింగ్ విషయాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. తను గర్భవతినయ్యానంటూ ఫోటోలు షేర్ చేసింది. పిల్లలు పుట్టేందుకు తను చేయించుకున్న ప్రత్యేక చికిత్స విజయవంతమైందనీ, త్వరలోనే తను తల్లి కాబోతున్నట్లు వెల్లడించింది. తమ పెళ్లి జరిగి గత 20 రోజుల క్రితమే ఏడాది పూర్తి చేసుకున్నదనీ, ఇంతలోనే తను గర్భవతి కావడం ఎంతో ఆనందంగా వుందని పేర్కొన్నది.
కాగా బాలుడిగా జన్మించి ముంబై మహానగరంలో లింగ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకుని మస్తాన్ నుంచి తమన్నా సింహాద్రిగా మారింది. బిగ్ బాస్ తెలుగు హౌసులోనూ అడుగుపెట్టింది. అంతేకాదు... నారా లోకేష్, పవన్ కల్యాణ్ పైన ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి వార్తల్లో నిలిచింది. ఐతే ట్రాన్స్ జెండర్ గర్భవతి కావడం ఎలా సాధ్యమవుతుందంటూ నెటిజన్లు చర్చించుకుంటున్నారు.