Pawan Kalyan: నేను టిక్కెట్లు అమ్ముకోవట్లేదు.. పవన్ కల్యాణ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ శనివారం నిడదవోలు నియోజకవర్గంలోని పెరవలిలో అమరజీవి జలధార కార్యక్రమం కింద రూ.7910 కోట్ల నీటి గ్రిడ్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 21 స్థానాల నుండి పోటీ చేయాలనే తన నిర్ణయాన్ని కూడా ఆయన వివరించారు.
జనసేన పార్టీని స్థాపించి పదేళ్లు పూర్తయిందని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. టిక్కెట్లు అమ్ముకున్నారనే ఆరోపణలతో సహా తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొన్నట్లు ఆయన గుర్తుచేసుకున్నారు. తన నిర్ణయాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల విస్తృత ప్రయోజనాల కోసమే తీసుకున్నానని పేర్కొన్నారు.
రాష్ట్రంలో కొందరు గూండాయిజానికి పాల్పడుతున్నారని ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు. అలాంటి వారిని రెండు రోజుల్లోనే కఠినంగా అణచివేస్తామని, వారిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి కఠిన చర్యలు అవసరమని ఆయన హెచ్చరించారు. శాంతిభద్రతల అమలు పద్ధతులను ప్రస్తావిస్తూ, పవన్ కళ్యాణ్ నేరాలకు అలవాటుపడిన వారి పట్ల కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.
అలాంటి వారిని ఎదుర్కోవడంలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ అనుసరించిన విధానం సరైనదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు లేదా మద్దతుదారులు ఇచ్చే బెదిరింపుల గురించి తమ ప్రభుత్వం ఆందోళన చెందడం లేదని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు.
ఆ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా తాను ఎప్పుడూ భయపడలేదని, అన్ని పరిణామాలకు మానసికంగా సిద్ధంగా ఉన్నానని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ద్వారా, విదేశాల నుండి కూడా బెదిరింపులు వస్తున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు.
అలాంటి హెచ్చరికలకు తాను భయపడనని, ఆ శక్తులు మళ్లీ అధికారంలోకి రాకుండా వ్యక్తిగతంగా చూసుకుంటానని పవన్ కళ్యాణ్ తెలిపారు. సానుకూల విమర్శలను ఎప్పుడూ స్వాగతిస్తామని, అయితే అవి పరిమితులకు లోబడి ఉండాలని పవన్ చెప్పారు. అల్లర్లు సృష్టించే వారిపై చట్ట ప్రకారం కఠినంగా వ్యవహరించడానికి పోలీసులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చామని ఆయన తెలిపారు.
కాంట్రాక్టర్లను వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి బెదిరిస్తున్నారని పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోపించారు. ఇది ఆమోదయోగ్యం కాదని అన్నారు. అధికారులను బెదిరించడానికి లేదా అభివృద్ధి పనులకు ఆటంకం కలిగించడానికి ప్రయత్నించే వారిపై ప్రభుత్వం కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పారు.