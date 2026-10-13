ఈ పీట నాకెందుకండీ అంటూ దుర్గ గుడిలో కింద కూర్చున్న సీఎం విజయ్, వీడియో
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ మంగళవారం నాడు విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం విజయ్ అమ్మవారికి పూజలో కూర్చోబోతుండగా ప్రోటోకాల్ ప్రకారం పీటను వేయబోయారు. అంతలో ఆ పీట తనకు వద్దనీ, దాన్ని అక్కడి నుంచి తీసివేయించి కింద కూర్చుని అమ్మవారి పూజలో పాల్గొన్నారు విజయ్. పండితులు విజయ్ నుదుటను బొట్టు పెట్టేందుకు చూస్తుండగా ఆయన చేతిని అందుకుని తన నుదుటిపై పెట్టుకున్నారు. దుర్గమ్మ పూజలో సీఎం విజయ్ అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో పాల్గొన్నారు.
అనంతరం దుర్గామాత ఉత్సవ్ సందర్భంగా ప్రజలనుద్దేశించి తెలుగులో ప్రసంగించారు. విజయవాడ ప్రజలందరికీ వందనాలు అని చెప్పిన విజయ్.. తను నదుల అనుసంధానం కోసం ఇక్కడికి వచ్చానని చెప్పారు. మీరు చూపించిన ప్రేమాభిమానాలకు కృతజ్ఞతలు, ఎల్లప్పుడూ మీరు నా గుండెల్లో వుంటారంటూ శెలవు తీసుకున్నారు.
పంతులు గారు ఇక్కడ పెట్టండి బొట్టు అంటూ పంతులు గారి చేయి పట్టుకొని బొట్టు పెట్టించుకోవటం,ప్రొటోకాల్ ప్రకారం వేసిన పీట వద్దండి అంటూ స్వయంగా తనే పక్కకు తీసేసి నేలపై కుర్చుని పండితుల వేదాశ్వీరచనాలు తీసుకోవటం మాత్రం హిందూ సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తూ విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకున్న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి.జోసఫ్ విజయ్.— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) October 13, 2026