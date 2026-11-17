నువ్వు చేసుకోపోతే సచ్చిపోతానంది, చేసుకున్నా, ఇప్పుడు వాళ్లు చంపేస్తామంటున్నారు, వీడియో
శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వేదాయపాళెంకి చెందిన ఓ ప్రేమ జంట తమకు ప్రాణహాని వుందంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. మీడియాతో యువకుడు మాట్లాడుతూ... ఈ అమ్మాయి నేను మూడేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నాము. వాళ్ల పెద్దమ్మగారికి ఇంటికి వస్తూవస్తూ నాతో పరిచయం అయ్యింది. ఇద్దరం ప్రేమించుకున్నాము. నన్ను పెళ్లిచేసుకోమని అడిగింది. చేసుకోపోతే సచ్చిపోతానంది. అందుకే గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నా. పెళ్లయిన దగ్గర్నుంచి నన్ను చంపేస్తామంటూ బెదిరిస్తున్నారు. వాడు ఎక్కడివాడు, ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతాడు, మేం చూసుకుంటాములే అని అంటున్నారు.
వాళ్లు మాట్లాడేదాన్ని బట్టి మమ్మల్ని చంపేస్తారేమోనని భయమేస్తోంది. వాళ్ల దగ్గర్నుంచి మాకు లెటర్ కావాలి. మమ్మల్నేమీ చేయమని చెబుతూ లెటర్ రాసివ్వాలి. ఈ విషయం గురించి పోలీసు స్టేషనులో డిఎస్పి గారికి కంప్లైంట్ ఇచ్చాము. వాళ్లు మా సైడ్ నుంచి స్టేట్మెంట్ రాయించారు. అమ్మాయి సైడ్ నుంచి మాకు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటూ చెప్పాడు.
యువతి మాట్లాడుతూ... మా కులాలు వేరని ఇతడిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు మా పేరెంట్స్ ఒప్పుకోలేదు. వాళ్లు ఆస్తులలో నేనేమీ అడక్కూడదని లెటర్ రాయమన్నారు. కానీ మాకు ఎలాంటి ప్రాణభయం లేదని వాళ్లు మాకు రాసివ్వాలి అంటూ చెప్పింది.