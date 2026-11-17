సునీలా... నాకు హెచ్ఐవి సోకింది, బతకాలని లేదు, ట్రాన్స్జెండర్ వీడియో కాల్
ప్రొద్దుటూరులో విషాదకర ఘటన చోటుచేసుకున్నది. తనకు హెచ్ఐవి వున్నదని తెలుసుకున్న ఓ ట్రాన్స్జెండర్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. విశాఖకు చెందిన 23 ఏళ్ల సన్ని అనే ట్రాన్స్జండర్ గత ఏడాది ప్రొద్దుటూరుకి వచ్చింది. పేరెంట్స్ లేకపోవడంతో ఒంటరిగానే వుంటోంది. ఐతే ఇటీవల తనకు తీవ్రమైన జ్వరం రావడంతో పరీక్షలు చేయించుకున్నది.
వైద్య పరీక్షల్లో ఆమెకి హెచ్ఐవి సోకినట్లు తేలింది. దీనితో తీవ్ర నిరాశకు గురైన సన్నీ... తన స్నేహితురాలికి వీడియో కాల్ చేసి... సునీలా, నా ఆరోగ్య పరిస్థితి ఏమాత్రం బాగోలేదు. హెచ్ఐవి సోకింది. నేనిక బ్రతకను. జీవితం మీద విరక్తి కలుగుతోందని చెప్పి ఫోన్ కట్ చేసి అనంతరం ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. సన్నీ స్నేహితురాలు సునీలా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.