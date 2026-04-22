నీపై నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ కలగడంలేదు: నిశ్చితార్థమైన యువతితో కాబోయే భర్త, యువతి సూసైడ్
నిశ్చితార్థం జరిగిన తర్వాత నువ్వంటే నాకు ఇష్టం లేదు అని ఎవరైనా చెప్తారా? చెబితే అవతలి వాళ్లు తట్టుకోగలరా? తట్టుకుని నిలబడగలిగే వాళ్లు వుంటారు. అలాకాకుండా కుంగిపోయేవారూ కూడా వుంటారు. అలా బాధతో ఓ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో చోటుచేసుకున్నది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
కడప పటేల్ రోడ్డుకు చెందిన 26 ఏళ్ల రెహానాతో బెంగుళూరులో ఐటీ ఉద్యోగం చేస్తున్న షాజహాన్తో నిశ్చితార్థం జరిగింది. షాజహాన్ ప్రొద్దుటూరికి చెందినవాడు. నిశ్చితార్థం అయ్యింది కనుక ఒకరికొకరు ఫోన్లలో మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఫిబ్రవరి 15న వీరి నిశ్చితార్థం జరిగింది. మరికొన్ని రోజుల్లో వివాహం జరగాల్సి వుంది. కాగా ఇద్దరూ పరస్పరం మాట్లాడుకుంటున్నారు.
ఈ క్రమంలో షాజహాన్ ఓ రోజున బాంబులాంటి మాటలు చెప్పాడు. నీపై నాకు ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ కలగడం లేదనీ, నువ్వంటే నాకిష్టం లేదని చెప్పాడు. పైగా తనకు ఇప్పటికే నలుగురు గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ వున్నారని కూడా చెప్పాడు. మొదట్లో ఏదో తమాషాకు అలా చెబుతున్నాడని అనుకున్నది. కానీ అతడు నిజంగానే అవన్నీ చెప్పినట్లు నిర్థారించుకుని తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైంది. 12 పేజీలు సూసైడ్ లేఖ రాసి ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నది. రెహానా తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంకో కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.