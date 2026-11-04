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  4. I paid Rs. 1,000 per vote and still lost; give me my money back, or else: YCP candidate Prasad warning to voters
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Wednesday, 4 November 2026 (17:15 IST)

ఓటుకి రూ.1000 ఇచ్చి ఓడిపోయా, నా డబ్బు నాకివ్వండి... లేదంటే: వైసిపి అభ్యర్థి ప్రసాద్

Prasad reddy
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (17:15 IST)
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పలమనేరు 32వ వార్డు వైసిపి అభ్యర్థి ప్రసాద్ రెడ్డి రిలీజ్ చేసిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఆయన మాట్లాడుతూ... నేను పలమనేరు 32వ వార్డుకి వైసిపి అభ్యర్థిగా పోటీ చేసాను. ఇందుకోసం 10 లక్షలు వడ్డీకి అప్పు తీసుకుని ఖర్చు చేసాను. ఓటుకి రూ. 1000 చొప్పున ఇచ్చాను. ఐతే నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నవారిలో 400 మంది నాకు ఓటు వేయలేదు. అందుకనే నేను ఓడిపోయాను. మారెమ్మ సాక్షిగా ఓట్లు వేస్తానని నా వద్ద డబ్బు తీసుకున్నారు. డబ్బు తీసుకుని నాకు ఓటు వేయని వారిని హెచ్చరిస్తున్నాను. నా డబ్బు నాకు తిరిగి ఇచ్చేయండి. ఇవ్వకపోతే మీ ఇంటి ముందు వచ్చి కూర్చుంటా. డబ్బు తీసుకుని ఓటెయ్యనివారిని మన ఊరు మారెమ్మ చూసుకుంటుంది అంటూ హెచ్చరించాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.
 
32వ వార్డులో జనసేన అభ్యర్థి పూలా చైతన్య చేతిలో ప్రసాద్ రెడ్డి ఓటమి పాలయ్యాడు. గెలిచినందుకు చైతన్యకు ధన్యవాదాలు చెప్పిన ప్రసాద్ రెడ్డి ఓటర్లను మాత్రం తన డబ్బు తనకు తిరిగి ఇచ్చేయాలని డిమాండ్ చేయడం గమనార్హం. అసలు ఓటుకు నోటు ఇవ్వడం తప్పు అని తెలిసి కూడా ఎందుకు ఇచ్చారంటూ పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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